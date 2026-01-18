הפגנות גדולות התקיימו בשבת בגרינלנד ובדנמרק, נגד כוונותיו של הנשיא טראמפ להשתלט על הטריטוריה הקפואה.

התושבים הזועמים נגד ארה"ב הניפו שלטים נגד טראמפ ואף השתמשו בסיסמת MAGA: , Make America Go Away, תגרום לארה"ב ללכת.

כפי שדיווחנו אמש, הנשיא דונלד טראמפ הודיע בסוף השבוע על החרפה משמעותית במאמציו להשתלט על גרינלנד, כאשר איים להטיל מכסי יבוא כבדים על שורה של מדינות אירופיות במידה ולא יאפשרו את רכישת האי.

על פי הצהרתו של הנשיא ברשת החברתית, החל מה-1 בפברואר יוטל מכס של 10% על סחורות מדנמרק וממדינות נוספות, בהן בריטניה, צרפת וגרמניה, וזאת "עד למועד שבו תושג עסקה לרכישה מלאה ומוחלטת של גרינלנד". טראמפ הבהיר כי בכוונתו להעלות את שיעור המכס ל-25% בחודש יוני הקרוב.

ההחלטה התקבלה לאחר שצרפת ומדינות נוספות הודיעו על שיגור חיילים לגרינלנד, בסימן של איום כלפי טראמפ ותוכניותיו הקולוניאליות.

בתגובה ללחץ הגובר מוושינגטון, שטפו אתמול אלפי בני אדם את רחובות קופנהגן ובירת גרינלנד, נוק, במפגן מחאה חסר תקדים. המפגינים נשאו דגלים וקראו "גרינלנד אינה למכירה" ו"תעיפו ידיים מגרינלנד".

בנוק תוארה המחאה כגדולה ביותר שידעה העיר מאז ומעולם, כאשר תושבים מקומיים ואנשי הקהילה הביעו חשש עמוק מהצהרותיו של טראמפ לפיהן ארה"ב תשיג שליטה באי "בדרך הקלה או בדרך הקשה".

המשבר הדיפלומטי גלש בימים האחרונים גם לזירה הצבאית. דנמרק, בגיבוי בעלות בריתה באירופה, הודיעה על תגבור כוחותיה באי. חיילים מצרפת, גרמניה, נורבגיה ושוודיה נפרסו באזור כחלק מתרגילים ביטחוניים, צעד שטראמפ הגדיר כשיגור כוחות "למטרות לא ידועות". ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, הגיבה בחריפות לאיומים ואמרה כי "לארצות הברית אין זכות לספח אף אחת משלוש האומות בממלכת דנמרק". היא אף הזהירה כי כל ניסיון תקיפה אמריקני יוביל לפירוק ברית נאט"ו.

בצד האמריקני, הנשיא טראמפ ממשיך לנמק את דרישתו בצורך אסטרטגי דחוף. "ארה"ב צריכה את גרינלנד עבור הביטחון הלאומי. היא חיונית עבור מערכת כיפת זהב שאנחנו בונים", כתב הנשיא. לשיטתו, אם ארה"ב לא תשתלט על האי העשיר במחצבים, יהיו אלו "רוסיה או סין שיעשו זאת", מצב אותו הגדיר כבלתי מתקבל על הדעת. טראמפ אף זלזל בזכות ההיסטורית של דנמרק על האי וטען כי "העובדה שהצליחו להנחית שם אונייה לפני 500 שנה לא אומרת שהאי שייך להם".

למרות פגישה שנערכה לאחרונה בוושינגטון בין שרי החוץ של דנמרק וגרינלנד לבין סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, נראה כי הצדדים רחוקים מפתרון.

שרת החוץ של גרינלנד, ויוויאן מוצפלד, הדגישה בביקורה כי "גרינלנד לא רוצה להיות בבעלות ארצות הברית או נשלטת על ידה". במקביל, מינויו של מושל לואיזיאנה לשליח מיוחד לנושא גרינלנד מלמד כי הממשל האמריקני אינו מתכוון לסגת מתוכניתו להפוך את האי לחלק משטח ארה"ב.