באירוע דיפלומטי חסר תקדים הגיעה בסופ"ש שעבר מנהיגת האופוזיציה של ונצואלה, מריה קורינה מצ'אדו, אל החדר הסגלגל, כדי להעניק לנשיא דונלד טראמפ את מדליית פרס נובל לשלום שבו זכתה לא מזמן.

מצ'אדו, שזכתה בפרס היוקרתי על מאבקה לקידום זכויות דמוקרטיות וסיום הדיקטטורה בארצה, בחרה להעניק את המדליה האישית שלה לטראמפ כמחוות הערכה על הובלת המבצע האמריקני ללכידת ניקולס מדורו.

טראמפ, שמעולם לא הסתיר את רצונו לזכות בפרס ואף ניהל "קמפיין" גלוי עבורו, קיבל את המדליה בגאווה רבה. הוא תיאר את המפגש כ"כבוד גדול" וכ"מחווה נפלאה של כבוד הדדי". מצ'אדו אף השוותה את המעמד לרגע היסטורי מלפני 200 שנה, אז העניק הגנרל לה פאייט לסימון בוליבר מדליה עם דמותו של ג'ורג' וושינגטון, וכינתה את טראמפ "היורש של וושינגטון".

חשבון הטוויטר הרשמי של הבית הלבן פרסם ציוץ המתייחס למפגש.

בציוץ נכתב כי הנשיא דונלד ג'. טראמפ נפגש עם מריה קורינה מצ'אדו מוונצואלה בחדר הסגלגל, ובמהלך המפגש היא העניקה לנשיא את פרס נובל לשלום שלה כאות הוקרה וכבוד. הציוץ לווה באימוג'י של יונת שלום.

למרות החגיגיות בבית הלבן, ועדת פרס נובל בנורווגיה מיהרה להבהיר את עמדתה. בהודעה רשמית נמסר כי בעוד שחתן הפרס רשאי לעשות במדליה הפיזית כרצונו, למכור אותה או להעניק אותה במתנה, הפרס עצמו, הכבוד וההכרה נותרים קשורים באופן בלתי נפרד לאדם שנבחר על ידי הוועדה.

"הזוכה המקורי הוא זה שמתועד בהיסטוריה כמקבל הפרס", הדגישו במוסד היוקרתי, כשהם מסרבים להתייחס לטראמפ בשמו.

בעולם, המעשה עורר גלים של לעג וביקורת. קומיקאי ספרדי הגיב בסרקזם כשאמר כי הוא מתכוון להגיע לבית הלבן כדי להעניק לטראמפ פרס קומדיה שבו זכה. ג'ימי קימל מגיש פופולארי בארה"ב, ציין את האירוניה בכך שטראמפ מקבל פרס שלום בזמן שהוא מלהיט את היצרים בתוך ארצות הברית.

רק בשבוע שעבר מול מנהלי חברות נפט הגיב טראמפ לאפשרות קבלת הפרס ממצ'אדו ש"זה לא ממש מעניין אותו", ו"שלא אכפת לו מזה", אך מיד הוסיף שהוא האדם הראוי ביותר בהיסטוריה לפרס. טראמפ טען כי "צריך לקבל את פרס הנובל על כל מלחמה שעוצרים". הוא הוסיף כי "בתיאוריה, כשמכבים שמונה מלחמות, צריך לקבל אחד (פרס) על כל מלחמה.