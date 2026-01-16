האיראנים טוענים: זו ה'הוכחה' למעורבות המוסד הישראלי בהפגנות

( צילום: סוכנות הידיעות האיראנית פארס )

בצל הדריכות במזרח התיכון וההמתנה להכרעת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אם להורות על תקיפה באיראן, סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המזוהה עם משטר האייתוללות, פרסמה אמש תיעודים שצולמו לכאורה בידי מפגינים. הפרסום נתפס כניסיון לטעון כי המוחים נהגו באלימות – ובכך להצדיק דיכוי ביד קשה. אלא שבסרטונים עצמם, כך צוין, לא נראית התפרעות אלימה.

בתיעוד נוסף, הם מראים כביכול 'הוכחה' לטענה כי אנשי המוסד הישראלי היו מעורבים בהפגנות הסוערות נגד המשטר. מדובר בתיעוד שאינו מוכיח דבר כמובן, והוא מתפרסם כחלק ממסע התעמולה של איראן על מנת להכשיר את ההרג הרב של המפגינים.

( צילום: סוכנות הידיעות האיראנית פארס )

במקביל דיווחה רשת CNN כי אלפי לוחמים ממיליציות שיעיות עיראקיות המזוהות עם איראן חצו לשטח הרפובליקה האיסלאמית מאז פרוץ גל המחאות בסוף דצמבר, כדי לסייע למשטר בדיכוי ההפגנות. לפי הדיווח מדובר בכ־5,000 לוחמים שנכנסו דרך מעברי הגבול שאהיב במחוז מייסן וזורבאתיה במחוז ווסיט בדרום עיראק.

עוד לפני תקיפה: המהלך האמריקאי שמגביר את החנק על המשטר באיראן יוסי נכטיגל | 08:02

הדיווח מתבסס על מקורות ביטחוניים והערכה אירופית, ולפיה הלוחמים משתייכים למיליציות הפרו-איראניות כתאיב חיזבאללה, חרכת חיזבאללה אל־נוג’בא, כתאיב סעיד א־שוהדא וארגון באדר.

לפי המסמך, נוכחותם דווחה בכמה אזורים באיראן, ובהם העיר חמדאן, שם נטלו חלק בדיכוי האלים. ב-CNN נכתב כי עצם השימוש במיליציות זרות מעיד על מצבו המעורער של השלטון ועל נחישותו לדכא את המחאה גם במחיר פגיעה קשה באזרחים, כחלק מאסטרטגיה שנועדה למנוע חיכוך בין כוחות הדיכוי לאוכלוסייה המקומית.

בתוך כך דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מטראמפ לדחות תקיפה אפשרית באיראן. בדיווח, שהתבסס על גורם אמריקני, לא נמסרה סיבה לבקשה ולשכת ראש הממשלה לא הגיבה.

בימים האחרונים שוחח נתניהו כמה פעמים עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, ושלשום שוחח גם עם הנשיא – שבהמשך הצהיר במפתיע כי “הרג המפגינים באיראן פסק”.

במקביל העניק טראמפ ריאיון טלפוני ל־NBC, שבו התגאה לכאורה בהשפעת איומיו. “הצלנו הרבה חיים”, אמר בהתייחס לאזהרותיו כי ארה״ב תגיב בחריפות אם איראן תוציא להורג מפגינים. כשנשאל אם החליט לא לתקוף באיראן סירב להשיב: “אני לא הולך לומר לכם”.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה כי הוצאות להורג שתוכננו נדחו, הדגישה שכל האופציות על השולחן וחזרה על האזהרה: אם ההרג יימשך – יהיו לכך השלכות חמורות.

בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ונזהרים שלא להיתפס כמחרחרי מלחמה. הערכה רווחת היא שהאמריקנים דחו את התקיפה אך לא ויתרו עליה. הרמטכ״ל אייל זמיר ביקר בגדוד חץ של מערך ההגנה האווירית ותרגל תרחיש של מתקפת טילים, והדגיש כי “צה״ל הוא חומת המגן”.

ברקע, דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ קיבל תדרוכים שלפיהם גם תקיפה אמריקנית משמעותית לא בהכרח תביא להפלת המשטר, ועלולה להצית הסלמה אזורית. לפי הדיווח, הנשיא ממתין לבחון כיצד ינהג המשטר במפגינים, ובמקביל הורה להעביר נכסים צבאיים לאזור כדי להיות ערוכים – אם יוחלט בסופו של דבר על פעולה.