סגן שריף בקולורדו שיתף סיפור משעשע שאירע לו, במהלכו הוא נאלץ למלא את תפקידו של לוכד עופות כאשר דווח על מספר תרנגולות שנצפו משוטטות בחופשיות בשכונה.

הסגן החרוץ בשם לופז לא התעכב, הגיע למקום ברכבו והחל לאסוף את העופות. "בואו נגיד, יש פה תרנגולת," נשמע לופז אומר בסרטון ממצלמת הגוף שלו, שמשרד השריף שיתף ברשתות החברתיות. "מה אני עושה עם תרנגולת?".

בסופו של דבר, לופז העמיס את התרנגולות לתא המטען של הניידת שלו בזמן שהמתין להגעת שירותי בעלי החיים.

ממשרד השריף נמסר כי התרנגולות נותרו בטוחות וכי הם עדיין מחפשים את הבעלים. "אם התרנגולות הללו שייכות לכם, אנא פנו לשירותי בעלי החיים של מחוז דאגלס," נמסר בפוסט שפרסם המשרד.

לדבריהם, האירוע מהווה "תזכורת נוספת לכך שסגני השריף מטפלים בכל דבר, החל ממצבי חירום חמורים ועד לבריחות מפתיעות של חיות חווה".