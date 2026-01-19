בוועידת טכנולוגיית ההיתוך שנערכה לאחרונה במחוז אנחווי, סין, הוכרזה הצהרה שהדהדה בכל רחבי העולם: המדינה מכוונת להדגים הפקת חשמל מהיתוך גרעיני ולדחוף את המפסק של "מנורת החשמל הראשונה בעולם" המופעלת על ידי אנרגיית היתוך עד שנת 2030. זהו אינו עוד ניסוי במעבדה, אלא נקודת מפנה היסטורית במעבר ממחקר מדעי להנדסה בקנה מידה עצום.

לב המהפכה הוא כור ה-BEST (טוקאמק ניסיוני עם מוליכות-על של פלזמה בוערת), שנמצא כעת בתהליכי בנייה מתקדמים. בניגוד למתקנים קודמים, ה-BEST תוכנן במטרה ברורה: להוכיח שאפשר לייצר חשמל בפועל ולייצר רווח אנרגטי של פי חמישה – כלומר, המכונה תוציא פי 5 יותר אנרגיה ממה שיושקע בהפעלתה.

היתוך גרעיני הוא התהליך שקורה בלב השמש, שבו אטומים מתחברים ומשחררים כמויות אדירות של אנרגיה ללא זיהום. כדי לעשות זאת בכדור הארץ, המדענים משתמשים במכשיר בצורת דונאט ענק בשם "טוקאמק", שמשתמש במגנטים עוצמתיים כדי להחזיק גז לוהט (פלזמה) "באוויר".

לאחרונה, חוקרים סינים שברו מחסום פיזיקלי משמעותי שעיכב את התחום במשך עשורים – הם הצליחו להגדיל את צפיפות הפלזמה ב-30% עד 65% מעבר למה שנחשב אפשרי (גבול גרינוולד) הישג זה מאפשר בעתיד למעשה "צפיפות ללא הגבלה", מה שעשוי לעזור לכורים עתידיים להגיע לתנאי הצתה בקלות רבה יותר.

סין לא מסתפקת רק בבניית המכונה. התוכנית כוללת הקמת "עיר היתוך" במחוז צ'אנגפנג, שתהיה מרכז עולמי המשלב קמפוסים של מחקר, מפעלי תעשייה ומתקני מגורים.

הפרויקט כבר סחף אחריו את המגזר הכלכלי:

130 מוסדות פיננסיים הצטרפו ל"ברית מוסדות פיננסיים להיתוך" כדי לממן את המהפכה. בית ספר ייעודי למדע והנדסת היתוך נחנך באוניברסיטת חפיי כדי להכשיר את "דור השמש" של המהנדסים.

העבודה בשטח כבר בעיצומה. בניית הכור החלה במאי 2025, ובאוקטובר האחרון הותקן בסיס ה"דיוואר" – רכיב ואקום ענק במשקל 400 טון, שהוא הגדול ביותר שיוצר בסין בתחום זה. המטרה היא להשלים את בניית המתקן כולו עד סוף 2027.

לפי מומחים, תעשיית ההיתוך נמצאת בתקופה קריטית של מעבר מאימות הנדסי למסחור מלא. אם הכל ילך לפי התוכנית, שנת 2030 תהיה השנה שבה האנושות תצליח לראשונה להדליק את האור באמצעות האנרגיה החזקה ביותר ביקום.