הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם, שהלך החודש לעולמו בגיל 71, פעל בחשאי יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לתאם חזית דו-מפלגתית נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס'.

הקלטות שפורסמו מתוך כ-400 שעות תיעוד של הבמאי אלכס הולדר חושפות כי השניים סיכמו על מהלכי לחץ ימים ספורים לפני הבחירות לנשיאות בארצות הברית בשנת 2024, בעת שבית הדין שקל להוציא צו מעצר נגד נתניהו.

בשיחה שצולמה ב-29 באוקטובר 2024 התייחס נתניהו להליכים המשפטיים ואמר כי "הרכב של שלושה שופטים לקראת קבלת ההחלטה בקרוב מאוד". נתניהו העלה את הפיטורים והטענות נגד התובע כרים ח'אן ואמר כי "הענן הגדול שיושב עליו" עשוי לעכב את ההחלטה. הוא הוסיף כי "אפשר לפנות לבית הדין ולומר, 'בסדר, אנחנו רוצים לסקור את זה לפני שאתם עושים משהו, לפני שאתם מוציאים צו מעצר. חייבת להיות בדיקה של כל התהליך הזה'".

נתניהו הדגיש בשיחה כי "הענן הזה או הכתם הזה חייב להיות מודגש" והציע לגראהם לפעול מול חברי קונגרס נוספים. נתניהו אמר "ואני מציע שתשלח מכתב, אולי עם עוד כמה סנאטורים". כשהציע גראהם לשתף את יושב ראש בית הנבחרים מייק ג'ונסון, שאל נתניהו "האם הוא ישיג דמוקרטים?" מתוך רצון להבטיח תמיכה רחבה משתי המפלגות.

בהקלטה נוספת מאותו היום נשמע גראהם כשהוא מתבדח ואומר לנתניהו "תשלם לי על כל זה. אני צריך לקבל המון שקלים" והוסיף כי מגיעה לו תמורה של "יותר מארוחת ערב". בהמשך הודיע לגראהם כי צירף ליוזמה את הסנאטורים הדמוקרטים ריצ'ארד בלומנטל ובן קארדין ואמר "השגנו את שניהם". גראהם הסביר "אז הנה למה אני מתקשר אליך" וביקש "אז שלח לי כל מה שאתה רוצה לומר. והם רוצים לומר שני דברים".

בתמורה לנכונותם של הסנאטורים הדמוקרטים לחתום, ביקש גראהם מנתניהו "להתקשר לבלומנטל ולרדין ולהודות להם על שהיו הוגנים בנושא הזה, וגם להודות להם על הניסיון לעזור עם הנורמליזציה בין סעודיה לישראל. אתה מעריך את זה. אתה מעוניין בזה מאוד, וזה יעודד את שניהם". המסמך המשותף אכן פורסם ב-1 בנובמבר 2024 וכלל קריאה לעיכוב ההליכים בהאג.

חשיפת המגעים מגיעה לאחר שראש הממשלה נתניהו השתתף אמש בוושינגטון בטקס הלווייתו של גראהם וערך פגישה מדינית עם הנשיא דונלד טראמפ בנושא המלחמה באיראן. נגד נתניהו עדיין עומד צו מעצר של בית הדין הפלילי, אך הנשיא טראמפ הבהיר כי נתניהו לא ייעצר על אדמת ארצות הברית.