נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר היום (שני) אזהרה חריפה לעבר המשטר בטהרן, והבהיר כי אינו פתוח לעשיית ויתורים כלשהם במסגרת המגעים להסכם שלום.

בשיחה קצרה שקיים עם עיתון 'הניו יורק פוסט', סירב הנשיא האמריקני לפרט על אודות הצעדים הבאים של הממשל, אך השתמש בניסוח מעורפל ומאיים כאחד, כשאמר כי האיראנים מבינים היטב "מה עומד לקרות בקרוב".

הצהרה זו מגיעה על רקע הודעת טהרן מיום ראשון, שנתפסה בוושינגטון כמאכזבת וככזו שאינה עונה על הציפיות האמריקניות, מה שהוביל למעשה לטריקת הדלת המסתמנת מצד הבית הלבן בפני המשך הניסיונות להגיע לפתרון דיפלומטי בעת הנוכחית.

הרקע למתיחות הנוכחית נעוץ בדשדוש ממושך במשא ומתן סביב תוכנית הגרעין האיראנית וסוגיית חופש השיט במצר הורמוז - עורק תחבורה ימי קריטי להעברת נפט עולמי, שנסגר ונפתח חליפות בהתאם לאינטרסים של הרפובליקה האסלאמית.

לפי הדיווח בפוסט, רק בסוף השבוע האחרון רמז טראמפ כי עשוי להסכים להקפאה בת עשרים שנה של העשרת האורניום באיראן כחלק מפשרה, אולם הניסיונות הללו קרסו לאחר התשובה האיראנית האחרונה.

כאשר נשאל הנשיא במפורש האם הוא עדיין שוקל מתווה מעין זה, השיב בצורה נחרצת כי אינו פתוח לשום הצעה בשלב זה, והוסיף כי "יותר מדי דברים קורים כרגע" מכדי שיוכל להרחיב בדיבור על הנושא.

מאחורי הקלעים, המערכת המדינית והביטחונית בארצות הברית נמצאת בכוננות גבוהה ובישיבות קדחתניות. מיד עם שובו מביקור מדיני אינטנסיבי בסין, העביר הנשיא האמריקני את סוף השבוע האחרון במועדון הגולף שלו במדינת וירג'יניה, שם קיים סדרת התייעצויות ממושכת ודחופה עם בכירי המועצה לביטחון לאומי של ארה"ב כדי לשרטט את קווי הפעולה הבאים.

סבב פגישות נוסף ומכריע צפוי להתקיים כבר במהלך יום שלישי. במקביל, גורמים נציים בגבעת הקפיטול, ובראשם הסנטור הרפובליקני הבכיר לינדזי גראהם, מפעילים לחץ כבד על הנשיא לחדש את הפעילות הצבאית הישירה נגד מטרות איראניות, לנוכח מה שהם מגדירים כמבוי סתום מוחלט בנתיב המדיני.

למרות המצב המתוח והסלמה אפשרית באופק, טראמפ הדגיש בראיון כי אינו חש "מתוסכל" מהתנהלותה של טהרן. לשיטתו, הלחץ הכלכלי והצבאי שהפעילה ארצות הברית עושה את שלו, והאינטרס האיראני להגיע לעסקה רק גובר נוכח החשש מפני הצעדים הבאים של הממשל.

הנשיא פטר בביטול הערכות של גורמים אזוריים לפיהן איראן מנסה "למשוך זמן" ולחכות שהלחץ האמריקני יתפוגג, וציין כי לא שמע על הערכות מעין אלו. את דבריו חתם באמירה האופיינית לו, לפיה מדובר בניהול משא ומתן קשוח, וכי אין לו כל כוונה לנהוג בחוסר תבונה מול הצד השני.