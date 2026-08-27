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סגירת המעגל של החטופים | צפו

סופו של המחבל האכזר שהחזיק בשבי במתן צנגאוקר, עידן אלכסנדר ואברה מנגיסטו; כך הוא חוסל אמש

צה"ל תקף אתמול באזור חאן יונס וחיסל את המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהחזיק בשבי את החטופים עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו | התקיפה בוצעה לאחר שהמחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות הביטחון, ניסה לשקם את תשתיות הארגון והפר באופן שיטתי את הפסקת האש, במטרה להסיר איום מיידי על אזרחי ישראל וצה"ל (ביטחוני)

1תגובות
(צילום: דובר צה"ל)

צה"ל הודיע היום (חמישי) אחר הצהריים על חיסולו של מפקד בכיר בארגון הטרור חמאס, שהחזיק בשבי שלושה ישראלים במנהרה בדרום רצועת עזה. המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים. הוא חוסל אתמול בתקיפה במרחב חאן יונס.

על פי הודעת דובר צה"ל, המחבל החזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה במרחב דרום הרצועה. שלושת הישראלים שוחררו לאחר תקופה ממושכת בשבי.

רגעי החיסול אתמול
רגעי החיסול אתמול

עידן אלכסנדר, אזרח אמריקאי ששירת בצה"ל, נחטף מבסיס צבאי בבוקר שמחת תורה תשפ"ד. הוא שוחרר כמחווה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעת ביקורו במזרח התיכון. לאחר שחרורו, אלכסנדר החליט לחזור לשרת בצה"ל ואמר במהלך אירוע בעוטף עזה: "עשיתם לי גיהנום, אני אעשה לכם גיהנום בחזרה".

מתן צנגאוקר שוחרר בעסקה האחרונה, 738 ימים לאחר שנחטף מביתו בקיבוץ ניר עוז. אימו עינב צנגאוקר עמדה בראש המאבק הציבורי למען שחרורו. לפני כחודשיים הגיע מתן לתפילה בציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק, שם בירך ברכת הגומל בהתרגשות.

נושא תפילה

אברה מנגיסטו, אזרח ישראלי מאשקלון, חצה את גדר המערכת לעזה בספטמבר 2014 והוחזק בשבי חמאס כעשור. הוא שוחרר במסגרת עסקת החטופים השנייה בפברואר 2025. ביממה שקדמה למתקפת הפתע של חמאס, בוצעה פעולה חשאית ברצועת עזה במסגרת המאמצים לאיתור מנגיסטו, אך הפעולה לא הביאה לזיהוי ממשי.

על פי הודעת צה"ל, המחבל שחוסל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, וניסה לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.
אברה מנגיסטומתן צנגאוקרעידן אלכסנדר

1 תגובות

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די תפסיקו לשים פרצופים של מחבלים ושונאי ישראל זה מלכלך את הנפש, אתם אתר חרדי תכבדו את עצמכם 🙏 בלי שנרצה אתם דוחפים לנו פרצופים של רשעים לפנים
דייי

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