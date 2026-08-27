( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל הודיע היום (חמישי) אחר הצהריים על חיסולו של מפקד בכיר בארגון הטרור חמאס, שהחזיק בשבי שלושה ישראלים במנהרה בדרום רצועת עזה. המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים. הוא חוסל אתמול בתקיפה במרחב חאן יונס.

על פי הודעת דובר צה"ל, המחבל החזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה במרחב דרום הרצועה. שלושת הישראלים שוחררו לאחר תקופה ממושכת בשבי.

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אברה מנגיסטו, אזרח ישראלי מאשקלון, חצה את גדר המערכת לעזה בספטמבר 2014 והוחזק בשבי חמאס כעשור. הוא שוחרר במסגרת עסקת החטופים השנייה בפברואר 2025. ביממה שקדמה למתקפת הפתע של חמאס, בוצעה פעולה חשאית ברצועת עזה במסגרת המאמצים לאיתור מנגיסטו, אך הפעולה לא הביאה לזיהוי ממשי.

על פי הודעת צה"ל, המחבל שחוסל קידם בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, וניסה לשקם את יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי, כך נמסר מדובר צה"ל.