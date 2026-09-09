שנייה מהמוות: איש עם גיטרה ניסה לעלות על הרכבת - ונעלם ( צילום: רשתות חברתיות )

סרטון שהופץ ברשתות החברתיות מציג גבר בהודו כשהוא מנסה לעלות על רכבת שכבר החלה בנסיעה, כשהוא נושא גיטרה ומנסה להיאחז בדלת. במהלך הניסיון הוא מאבד את שיווי המשקל ונופל אל הרווח שבין הרכבת לרציף.

למרבה המזל, האיש מצליח להיחלץ מהמצב המסוכן ולהגיע בחזרה אל אזור הבטוח. על פי התיעוד והתגובות שפורסמו סביבו, גם הגיטרה שרדה את האירוע עם נזק מועט יחסית. בסרטון ניתן לראות אותו מתקרב לרכבת הנוסעת ומנסה לתפוס את אחת מדלתות הקרון. הגיטרה מקשה עליו לשמור על שיווי המשקל, ובשלב מסוים הוא מאבד אחיזה ונופל. במשך שניות ארוכות הוא נמצא באזור המסוכן שבין הרכבת לרציף, בזמן שהרכבת ממשיכה בנסיעתה.

שנייה מהמוות: איש עם גיטרה ניסה לעלות על הרכבת - ונעלם - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:25 שנייה מהמוות: איש עם גיטרה ניסה לעלות על הרכבת - ונעלם ( צילום: רשתות חברתיות )

התגובות ברשת התמקדו בעיקר בדבר אחד: המזל החריג שהיה לצדו.

אחד הגולשים כתב כי הוא "בר מזל בצורה מטורפת", וטען כי הרווח באזור היה גדול יחסית ואפשר לו להיחלץ. אחרים התקשו להבין כיצד אדם יכול לקחת סיכון כזה, במיוחד כשהוא מנסה לטפס על רכבת נוסעת כשהוא מחזיק גיטרה.

הרשויות בהודו מתמודדות במשך שנים עם מספר גבוה של מקרי מוות ופציעות הקשורים למסילות ולרכבות. לפי נתוני ועדת בטיחות הרכבות ההודית, במערכות הרכבת הפרבריות משתמשים מיליוני נוסעים מדי יום, כאשר חדירה למסילות ונפילה מרכבות נוסעות הן בין הגורמים המרכזיים למקרי המוות.

הוועדה מציינת כי נפילה מרכבת נוסעת אחראית לכ־21% ממקרי המוות הקשור לחדירה למסילות.

גם נתוני הרכבות ההודיות ממחישים את היקף הסיכון. במסגרת מבצע "הצלת חיים" של כוח ההגנה על הרכבות, חולצו בשנת 2024 עד חודש נובמבר 3,298 בני אדם שניסו לעלות או לרדת מרכבת בתנועה ונקלעו לסכנת נפילה מתחת לגלגלים או למסילה.