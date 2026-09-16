יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, הפועלת תחת השר בצלאל סמוטריץ', ביצעה הבוקר (רביעי) מבצע אכיפה משמעותי בשומרון ובהר חברון, במסגרתו הוסרו עשרות איומים על היישובים החדשים שהוקמו לאחרונה באזור.

במסגרת המבצע, סולקו פלישות ונטיעות בלתי חוקיות בהיקף של 20 דונם באדמות המדינה בסמוך ליישוב "מקדה" שהוקם בהר חברון. במקביל, הוסרו מבנים שהוקמו בסמוך ליישוב "שירה" בשומרון, שצפוי להפוך לעיר בעקבות החלטת הקבינט שהוביל השר סמוטריץ'.

הפעילות היא חלק ממהלך רחב להשבת המשילות והשליטה הישראלית בשטח, הכולל הכרזה על יישובים חדשים, קידום ההליכים הסטטוטוריים שלהם, העלאת גרעיני התיישבות לשטח ואכיפה נגד בנייה בלתי חוקית – במטרה לאפשר את התבססותם ופיתוחם של היישובים.

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אמר: "ב-4 השנים האחרונות, אנחנו מובילים מדיניות נחושה של ביצור וחיזוק ההתישבות, זאת לצד הסרת איומים על המרחב והרס בהיקפים חסרי תקדים של בנייה בלתי חוקית. את זה ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן רוצה לעצור, ואסור לתת לזה לקרות".

סמוטריץ' הוסיף: "הרס המבנים הסמוכים ליישוב 'שירה' מקבל פנים נוספות, כאשר בתמונת ההריסה נראים בבירור בתי ראש העין הסמוכה, בצורה שממחישה באופן מדוייק את היותם של היישובים רצועת הביטחון של מדינת ישראל. אני מודה לאנשי יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי, ולאנשי מנהלת ההתיישבות, על הובלת המהלכים החשובים".

המבצע מצטרף לשורה של פעולות אכיפה שביצעה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי בחודשים האחרונים. בסוף חודש יולי, הרסה היחידה שורת מבנים אסטרטגיים של פלסטינים בצפון השומרון, לאחר החלטת הממשלה לחזרה לאזור. במסגרת אותו מהלך נהרסו מבנה של 4 קומות בשטח של כ-800 מ"ר ששימש לתעשיה ולמגורים, וכן מבנה בגודל של 450 מ"ר המשמש למסחר ותעשיה.

היישובים "מקדה" ו"שירה" הם חלק מגל של יישובים חדשים שהוכרזו בשנים האחרונות במסגרת מדיניות ביצור ההתיישבות שמוביל השר סמוטריץ'. יישוב "שירה" צפוי להפוך לעיר בעקבות החלטת הקבינט, ומהווה חלק ממהלך רחב יותר של חיזוק הנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון.

במקביל למבצעי האכיפה, ממשיכה יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי לפעול נגד בנייה בלתי חוקית במרחבים נוספים. בחודש אוגוסט, הרסה הרשות לאכיפה במקרקעין מבנים בלתי חוקיים במתחם קבר חוני המעגל בחצור הגלילית, במסגרת מהלך להסדרת האתר ושיפור הבטיחות במקום.