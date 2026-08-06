משבר חריף: בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב

בעקבות פסיקת בג"צ שעצרה את העברת הכספים שאושרו בוועדת הכספים של הכנסת, משבר חסר תקדים צפוי לפקוד את מערך בתי הדין הרבניים החל מיום ראשון הקרוב. בכיר במערך שירותי הדת מתריע כי כלל השירותים הניתנים לאזרחים יושבתו באופן מלא.

במוקד המשבר עומדת העברה תקציבית בהיקף של 18 מיליון שקלים, אשר נועדה בין היתר לתשלום לספקים חיוניים, ובפרט לחברת המחשוב מיקרוסופט המעניקה את תשתיות השרתים והטכנולוגיה להנהלת בתי הדין הרבניים.

על פי גורמים במערך, הכספים הובטחו מראש לחברה והספקים הסכימו לגלות איפוק ולהמתין עד להשלמת ההעברה התקציבית בוועדת הכספים. אלא שצו שנתן בג"צ עצר את כניסת הכספים לתוקף, מה שמוביל לטענת הבכירים לפגיעה ישירה וקשה באזרחים המבקשים לקבל שירותים דחופים.