כיכר השבת
בשל פסיקת בג"ץ

משבר חריף: בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב

בתי הדין הרבניים בדרך להשבתה כבר מיום ראשון הקרוב, זאת בעקבות פסיקת בג״צ שעצרה העברת כ-18 מיליון שקלים בוועדת הכספים | מדובר בהעברה תקציבית על סך 18 מיליון ש"ח שנועדה עבור תשלום לספקים ובהם חברת המחשוב המעניקה את השירות להנהלת בתי הדין הרבניים (בארץ)

2תגובות
(צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

בעקבות פסיקת בג"צ שעצרה את העברת הכספים שאושרו בוועדת הכספים של הכנסת, משבר חסר תקדים צפוי לפקוד את מערך בתי הדין הרבניים החל מיום ראשון הקרוב. בכיר במערך שירותי הדת מתריע כי כלל השירותים הניתנים לאזרחים יושבתו באופן מלא.

במוקד המשבר עומדת העברה תקציבית בהיקף של 18 מיליון שקלים, אשר נועדה בין היתר לתשלום לספקים חיוניים, ובפרט לחברת המחשוב מיקרוסופט המעניקה את תשתיות השרתים והטכנולוגיה להנהלת בתי הדין הרבניים.

על פי גורמים במערך, הכספים הובטחו מראש לחברה והספקים הסכימו לגלות איפוק ולהמתין עד להשלמת ההעברה התקציבית בוועדת הכספים. אלא שצו שנתן בג"צ עצר את כניסת הכספים לתוקף, מה שמוביל לטענת הבכירים לפגיעה ישירה וקשה באזרחים המבקשים לקבל שירותים דחופים.

בג"ץועדת הכספיםמיקרוסופטבתי דין רבניים

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2
אריה דרעי ויהודה אבידן אשמים במשבר של בתי הדין במקום שיסעו לחו"ל לטיולים והרפתקאות ויבזבזו הון של כסף שידאגו לשלם לספקים נותני השירות של בתי הדין
עודד
1
הבג"ץ הוא כמו האו"ם - ארגון מיותר לגמרי.
...

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