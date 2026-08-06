דרמה בפרשת ההיעלמות: שני החברים חשודים ברצח, מעצרם הוארך

התפתחות דרמטית נרשמה היום (חמישי) בפרשת היעלמותו של אלדר דיין, צעיר בן 23 מדימונה שעקבותיו נעלמו לפני כשבועיים. בית משפט השלום בפתח תקווה החליט להאריך בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו, זאת לאחר שהמשטרה הוסיפה להם חשד כבד לביצוע רצח.

ההחלטה מגיעה בעקבות מציאת גופה במצב ריקבון מתקדם באזור מחלף ירקון שליד פתח תקווה במהלך החיפושים הנרחבים שנערכו במרחב. כוחות המשטרה פעלו בזירה, והגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי פורנזי רשמי ובירור נסיבות המוות.

אמו של אלדר דיין הגיע למקום שבו אותרה הגופה. על פי תיעודים שפורסמו, האם הכאובה התעמתה עם כוחות המשטרה במקום וזעקה לעברם בבכי: "קחו אותי לילד עכשיו. אתם לא מפנים גופה בלי אישור שלי".

בכאן חדשות דווח כי במשפחה מטיחים ביקורת חריפה ביותר באופן ניהול החקירה על ידי המשטרה. "ההתנהלות של המשטרה בחקירה הייתה מבישה, בלשון המעטה", מסרו בני המשפחה. הם טוענים כי לא עודכנו כלל על ההתפתחות הדרמטית והגילוי בזירה, ומאשימים את גורמי האכיפה באטימות ובהתעלמות מוחלטת מתחושותיהם.

"משעה 5:00 בבוקר אמא שלו מחכה כדי שיגידו לה לאן להגיע, כי עדכנו אותה שממשיכים לערוך חיפושים. אף אחד לא עדכן אותה על הגופה", הוסיפו בני המשפחה לפי הדיווח. עם זאת, לפי שעה מדובר בחשד בלבד לזהות הגופה, ולא באינדיקציה רשמית.

המשטרה ביקשה מבית המשפט ימי מעצר נוספים כדי להעמיק בחקירה, בעוד שני החשודים ממשיכים לשמור על שתיקה בחקירתם. התפתחות נוספת היא שהשניים החליפו את הייצוג המשפטי שלהם מסנגוריה ציבורית לייצוג פרטי.

החשודים היו מעורבים יחד עם דיין באירוע שכלל קטטה אלימה ושימוש בסמים ב-18 ביולי באזור הוד השרון. על פי החשד, במהלך הקטטה התפתחה תגרת ידיים קשה עם חבורה של חמישה צעירים אחרים, כאשר אחד החברים ניסה לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין.

בהמשך האירוע, על פי נציג המשטרה בדיון המשפטי, החברים אף איימו על דיין ואמרו לו "נרצח אותך". לאחר מכן נמלטו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, נטשו את הרכב ופירקו ממנו את לוחיות הזיהוי. בשלב זה התפצלו דרכיהם: שני החברים חזרו בתחבורה ציבורית לדימונה, ואילו עקבותיו של אלדר דיין אבדו כליל לאחר ששלח לבת זוגו את ההודעה "יש בלגן".