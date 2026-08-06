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האימא התחננה

דרמה בפרשת ההיעלמות: שני החברים חשודים ברצח, מעצרם הוארך

בית משפט השלום בפתח תקווה האריך בשבעה ימים את מעצר שני חבריו של אלדר דיין | גופה במצב ריקבון מתקדם אותרה מוקדם יותר במהלך החיפושים | אמו הכאובה פנתה לשוטרים בכאב: "קחו אותי לילד עכשיו" (חדשות)

3תגובות
אלדד יצחק דיין (צילום: דוברות המשטרה)

התפתחות דרמטית נרשמה היום (חמישי) בפרשת היעלמותו של אלדר דיין, צעיר בן 23 מדימונה שעקבותיו נעלמו לפני כשבועיים. בית משפט השלום בפתח תקווה החליט להאריך בשבעה ימים את מעצרם של שני חבריו, זאת לאחר ש הוסיפה להם חשד כבד לביצוע רצח.

ההחלטה מגיעה בעקבות מציאת גופה במצב ריקבון מתקדם באזור מחלף ירקון שליד פתח תקווה במהלך החיפושים הנרחבים שנערכו במרחב. כוחות המשטרה פעלו בזירה, והגופה הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר לצורך זיהוי פורנזי רשמי ובירור נסיבות המוות.

אמו של אלדר דיין הגיע למקום שבו אותרה הגופה. על פי תיעודים שפורסמו, האם הכאובה התעמתה עם כוחות המשטרה במקום וזעקה לעברם בבכי: "קחו אותי לילד עכשיו. אתם לא מפנים גופה בלי אישור שלי".

בכאן חדשות דווח כי במשפחה מטיחים ביקורת חריפה ביותר באופן ניהול החקירה על ידי המשטרה. "ההתנהלות של המשטרה בחקירה הייתה מבישה, בלשון המעטה", מסרו בני המשפחה. הם טוענים כי לא עודכנו כלל על ההתפתחות הדרמטית והגילוי בזירה, ומאשימים את גורמי האכיפה באטימות ובהתעלמות מוחלטת מתחושותיהם.

"משעה 5:00 בבוקר אמא שלו מחכה כדי שיגידו לה לאן להגיע, כי עדכנו אותה שממשיכים לערוך חיפושים. אף אחד לא עדכן אותה על הגופה", הוסיפו בני המשפחה לפי הדיווח. עם זאת, לפי שעה מדובר בחשד בלבד לזהות הגופה, ולא באינדיקציה רשמית.

המשטרה ביקשה מבית המשפט ימי מעצר נוספים כדי להעמיק בחקירה, בעוד שני החשודים ממשיכים לשמור על שתיקה בחקירתם. התפתחות נוספת היא שהשניים החליפו את הייצוג המשפטי שלהם מסנגוריה ציבורית לייצוג פרטי.

החשודים היו מעורבים יחד עם דיין באירוע שכלל קטטה אלימה ושימוש בסמים ב-18 ביולי באזור הוד השרון. על פי החשד, במהלך הקטטה התפתחה תגרת ידיים קשה עם חבורה של חמישה צעירים אחרים, כאשר אחד החברים ניסה לדרוס את הצעירים ברכבו של דיין.

בהמשך האירוע, על פי נציג המשטרה בדיון המשפטי, החברים אף איימו על דיין ואמרו לו "נרצח אותך". לאחר מכן נמלטו השלושה לתחנת דלק באזור פתח תקווה, נטשו את הרכב ופירקו ממנו את לוחיות הזיהוי. בשלב זה התפצלו דרכיהם: שני החברים חזרו בתחבורה ציבורית לדימונה, ואילו עקבותיו של אלדר דיין אבדו כליל לאחר ששלח לבת זוגו את ההודעה "יש בלגן".

אלדר דיין

התיק הועבר לאחרונה לאחריות מחוז מרכז במשטרה לאחר שבמחוז דרום הודיעו על מיצוי כיווני החיפוש. כעת, עברה החקירה למסלול של חשד למעשה רצח, כאשר במקביל נבדקות ראיות נוספות שנאספו בימים האחרונים בשטח.

החוקרים עדיין בוחנים האם קיים קשר ישיר בין האיומים שהושמעו כלפי דיין במהלך הקטטה לבין היעלמותו בשטח. בשלב מוקדם יותר בחקירה, התפרסם מידע ברשתות החברתיות לפיו דיין יצר קשר טלפוני עם אביו, אך פרט זה טרם אומת באופן רשמי על ידי החוקרים.
משטרהחיפושיםילדהיעלמותטורונטואלדר דיין

3 תגובות

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3
רק שיזכרו אחר כך כל המצקצקים בלשונם איזה חברה אלימה יותר, את החרדים השנואים הכפישו בכל הזדמנות ואת הנאורים שסך הכל רצחו 3 אנשים רק בחודשים האחרונים מהללים, הם הרי עשו צבא, בושה
יהי זכרו ברוך
2
אין מה לקחת אותה לגופה רק יעשה לה סיוטים לכל החיים
מסכנים
1
מסכנים ההורים שלו גם מסכנים ההורים של הבחורים הריקניים השם ירחם על הבחורים האלה ובכלא יחזרו בתשובה שלמה ויתקנו את מעשיהם .השם ינחם את המשפחה האבלה. לא פשוט כשהילדים גדולים אם רוצים ילדים טובים צריך יד על הדופק לשוחח איתם ללמד אותם להיות בסביבה טובה עם אנשים איכותיים והכי חשוב להתפלל ולהתפלל ולהתפלל
השם יתן להם כוחות

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