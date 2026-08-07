חשד להצתה: 7 דיירים פונו לאחר שריפות במוקדים שונים ברמת גן

לפנות בוקר היום פרצו שריפות בשלושה מוקדים סמוכים ברמת גן, כאשר חוקר דליקות שזומן לזירות קבע כי יש חשד להצתה מכוונת וככל הנראה קיים קשר בין המקרים השונים. שבעה דיירים פונו במצב קל להמשך טיפול רפואי עקב שאיפת עשן.

האירוע הראשון התרחש ברחוב הרצל, שם פרצה שריפה בעץ דקל ובלובי בניין מגורים. כוחות כבאות והצלה שהוזעקו למקום פעלו במהירות לכיבוי הלהבות ולמניעת התפשטותן למבנה. כעבור זמן קצר, התקבל דיווח נוסף על שריפה בלובי בניין מגורים ברחוב ז'בוטינסקי הסמוך, מה שעורר חשד מיידי לקשר בין האירועים.

לוחמי האש שהגיעו לשתי הזירות פעלו לכיבוי השריפות תוך ביצוע סריקות יסודיות לשלילת לכודים ושחרור עשן מהמבנים. במהלך הפעולות פונו שבעה דיירים שנחשפו לעשן במצב קל, והם הועברו לטיפול רפואי נוסף במקום.

חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל זומן לשתי הזירות ולאחר בדיקה מקצועית של הממצאים קבע כי קיים חשד מבוסס להצתה מכוונת. על פי הערכתו, ככל הנראה יש קשר ישיר בין שלושת המקרים שהתרחשו בסמיכות זמנים ומקומית.

ממצאי החקירה הועברו למשטרת ישראל לטיפול נוסף. המשטרה צפויה לפתוח בחקירה מעמיקה במטרה לאתר את האחראים למעשה ולברר את נסיבות האירועים. יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר מקרים של הצתות חשודות באזור המרכז, חלקם על רקע סכסוכים שונים.

כבאות והצלה לישראל מזכירה לציבור כי עמידה בדרישות בטיחות האש במבני מגורים היא תנאי הכרחי להגנה על חיי אדם ורכוש. כפי שעלה בחקירת שריפה אחרת שהתרחשה לאחרונה, היעדר אמצעי גילוי וכיבוי בזמן עלול להוביל לתוצאות קשות.