( צילום: דוברות המשטרה )

כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים הוגשו כנגד שני קטינים בני 16, תושבי מרכז הארץ, בעקבות סדרת פריצות נועזת ומשוטטת לבניין עיריית העיר החרדית בני ברק במהלך חודש יולי האחרון. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה.

כתב האישום, שהוגש על ידי יחידת תביעות הנוער של מחוז תל אביב, מייחס לשניים עבירות חמורות של התפרצות לעסק או למבנה, קשירת קשר לביצוע פשע והיזק בזדון לרכוש - זאת לאחר שגרמו להרס במשרדי העירייה ושלפו משם ציוד אלקטרוני ורכוש רב. גל הפריצות החל ב-10 ביולי 2026, כאשר אל מוקדי המשטרה זרמו דיווחים ראשוניים על פריצה לבניין העירייה. שבוע בלבד לאחר מכן, ב-17 ביולי, חזרו הפורצים אל המקום פעם נוספת וביצעו פריצה נוספת באותו דפוס פעולה. במהלך שתי הפריצות, הפורצים לא הסתפקו רק בגניבה אלא הותירו אחריהם הרס רב במשרדי העירייה, כולל פגיעה בציוד משרדי ובתשתיות. בין היתר, נגנבו מהמקום מספר רב של טלפונים ניידים, טאבלט וציוד נוסף שהיה בשימוש עובדי העירייה. אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 עם קבלת הדיווחים הוקם צוות חקירה בתחנת בני ברק במרחב דן. נוכח חומרת האירועים והחדירה למוסד שלטון מקומי מרכזי, צורפו לחקירה גם חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב. החוקרים החלו באיסוף ממצאים מעבדתיים ופורנזיים מזירת האירוע, במקביל להפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים וחקירה סמויה וממוקדת במטרה להתחקות אחר עקבותיהם של הפורצים.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

המאמץ המודיעיני והחקירתי נשא פרי בתחילת חודש אוגוסט, כאשר השוטרים הצליחו לפתור את תעלומת הזהות של החשודים. בתאריך 2 באוגוסט 2026 פשטו השוטרים על דירתם של השניים, שם הופתעו לגלות שלל רב שהוסתר במקום. במהלך החיפוש נתפסו מכשירי טלפון ניידים רבים, טאבלטים וציוד נוסף, אשר על פי החשד נגנבו ישירות ממשרדי העירייה במהלך לילות הפריצה.

מעצרם של שני הקטינים הוארך מעת לעת בבית המשפט לבקשת המשטרה לצורך השלמת פעולות החקירה. כעת, עם גיבוש מסכת הראיות, הגישה יחידת התביעות של מחוז תל אביב כתב אישום חמור לצד בקשה להורות על מעצרם של החשודים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם, נוכח המסוכנות והחומרה העולה ממעשיהם.

עו"ד רפאל ציק, סנגורו של אחד הקטינים, מסר: "מרשי שוחרר היום לביתו. אנו לומדים כעת את חומרי החקירה המלאים ונעמוד על הזכויות והטענות בצינורות המקובלים. מן הראוי להימנע ממסקנות מוקדמות, בפרט כשמדובר בקטין".