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הקטל בכבישים

טרגדיה ליד הכניסה לבית שמש: רוכב אופניים חשמליים נהרג בתאונה קשה

צעיר כבן 30 נפגע מרכב פרטי בסמוך לבית שמש • גורמי החירום נאלצו לקבוע את מותו בזירה | המשטרה עיכבה את הנהג (בארץ)

2תגובות
אילוסטרציה (צילום: דוברות מד"א)

צעיר כבן 30 נהרג הבוקר בתאונת דרכים קטלנית בכביש 3855 סמוך לכניסה ל. רוכב האופניים החשמליים נפגע מרכב פרטי, וצוותי החירום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 06:09, וכוחות גדולים של מד"א ואיחוד הצלה מיהרו לזירה. במקום נחשפה תמונה קשה של רוכב האופניים שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה.

"זירה קשה מאוד"

פרמדיק מד"א בני רוזנס, שטיפל בזירה, תיאר את התמונה הקשה: "ראינו את הפצוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בראשו, לאחר שנפגע מרכב במהלך רכיבה על אופניים. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

במקביל, חובש איחוד הצלה יהונתן שפיגלמן הגיע לזירה ומסר: "מדובר בזירה קשה מאוד. נמסר לנו בזירה כי רוכב האופניים החשמליים נפגע מרכב פרטי. למרבה הצער, עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל מותו נקבע בזירה".

התאונה מצטרפת לשרשרת ארוכה של תאונות קטלניות שפקדו את כבישי ישראל בשבועות האחרונים, ובהן תאונה קטלנית בכביש 4 שבה נהרג נהג משאית.

פתחה בחקירה

דוברות משטרת ישראל מסרה כי שוטרי מחוז ירושלים פועלים בזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של המחוז בדרכם לאיסוף ממצאים ובחינת נסיבות האירוע. נהג הרכב הפרטי עוכב להמשך חקירה על מנת לברר את נסיבות התאונה הקטלנית.

על פי הנתונים הראשוניים, ככל הנראה הרכב הפרטי פגע ברוכב האופניים החשמליים, אך החוקרים ממשיכים לאסוף ממצאים ולבחון את מלוא הנסיבות שהובילו לתאונה הקטלנית.
משטרהבית שמשאיחוד הצלהמד"אתאונת דרכיםתאונה קטלניתאופניים חשמליים

2 תגובות

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1
שברתם שיא ב "תמונה לא קשורה לכצבה"
משה
*לכתבה
משה

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