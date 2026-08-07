צעיר כבן 30 נהרג הבוקר בתאונת דרכים קטלנית בכביש 3855 סמוך לכניסה לבית שמש. רוכב האופניים החשמליים נפגע מרכב פרטי, וצוותי החירום שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה עקב אופי הפציעות הקשות.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 06:09, וכוחות גדולים של מד"א ואיחוד הצלה מיהרו לזירה. במקום נחשפה תמונה קשה של רוכב האופניים שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלת ראש קשה.

"זירה קשה מאוד"

פרמדיק מד"א בני רוזנס, שטיפל בזירה, תיאר את התמונה הקשה: "ראינו את הפצוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בראשו, לאחר שנפגע מרכב במהלך רכיבה על אופניים. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

במקביל, חובש איחוד הצלה יהונתן שפיגלמן הגיע לזירה ומסר: "מדובר בזירה קשה מאוד. נמסר לנו בזירה כי רוכב האופניים החשמליים נפגע מרכב פרטי. למרבה הצער, עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל מותו נקבע בזירה".

התאונה מצטרפת לשרשרת ארוכה של תאונות קטלניות שפקדו את כבישי ישראל בשבועות האחרונים, ובהן תאונה קטלנית בכביש 4 שבה נהרג נהג משאית.

המשטרה פתחה בחקירה

דוברות משטרת ישראל מסרה כי שוטרי מחוז ירושלים פועלים בזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של המחוז בדרכם לאיסוף ממצאים ובחינת נסיבות האירוע. נהג הרכב הפרטי עוכב להמשך חקירה על מנת לברר את נסיבות התאונה הקטלנית.

על פי הנתונים הראשוניים, ככל הנראה הרכב הפרטי פגע ברוכב האופניים החשמליים, אך החוקרים ממשיכים לאסוף ממצאים ולבחון את מלוא הנסיבות שהובילו לתאונה הקטלנית.