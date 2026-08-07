הקלה קלה בעומס החום - אך מיד תחול הכבדה משמעותית, לקראת גל חום כבד נוסף בשבוע הקרוב, כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.
לפי התחזית המעודכנת, היום (שישי) צפוי להיות בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה לרוב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הקלת מה בעומס החום. הלילה: מעונן חלקית.
בשבת קודש בבוקר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
ביום ראשון בבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות לצד הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
ביום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים בפנים הארץ ויעשה הביל במישור החוף.
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