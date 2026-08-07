 דלג לתוכן הראשי
מזג האוויר

התחזית: ירידה בטמפרטורות - אך לא להרבה זמן | שבוע הבא: עומס חום קיצוני

ההקלה הזמנית והירידה בטמפרטורות, לא צפויה להימשך עוד זמן רב. כבר בתחילת השבוע הקרוב, תחול הכבדה בעומס החום (בארץ)

(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

הקלה קלה בעומס החום - אך מיד תחול הכבדה משמעותית, לקראת גל חום כבד נוסף בשבוע הקרוב, כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

לפי התחזית המעודכנת, היום (שישי) צפוי להיות בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה לרוב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הקלת מה בעומס החום. הלילה: מעונן חלקית.

בשבת קודש בבוקר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

ביום ראשון בבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עליה קלה בטמפרטורות לצד הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

ביום שני, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה בטמפרטורות והן תהינה גבוהות מעט מהרגיל לעונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים בפנים הארץ ויעשה הביל במישור החוף.
מזג האווירהתחזיתתחזיתגל חוםעומס חוםהשירות המטאורולוגי

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר