( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

הקלה קלה בעומס החום - אך מיד תחול הכבדה משמעותית, לקראת גל חום כבד נוסף בשבוע הקרוב, כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.