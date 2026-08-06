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שיא חדש בנתב"ג: יותר מ־2.35 מיליון נוסעים ביולי; זה היעד הפופולארי ביותר

שיא חדש בנתב"ג: יותר מ־2.35 מיליון נוסעים ביולי | יוון בראש, לרנקה היעד המבוקש ביותר | במהלך חודש יולי 2026 עברו בנתב"ג 2,355,591 נוסעים בטיסות בין-לאומיות ופנים-ארציות -עלייה של 36% לעומת יולי אשתקד | כל המספרים (תעופה)

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

נתב"ג מתאושש: תנועת הנוסעים הבינלאומית בנמל התעופה בן גוריון עמדה בחודש יולי על 2,295,075 נוסעים. מדובר בעלייה של כ-37.2% לעומת יולי אשתקד, המצביעה על גידול משמעותי בהיקף הטסים.

חברות התעופה הישראליות הטיסו 60.50% מהנוסעים - 1,387,6290 איש, זינוק של כ -20% לעומת יולי 2025 אז הטיסו יחד 1.159,810 מיליון נוסעים, שהיוו אז כ-69% מהטסים.

היעדים הפופולארים:

מבחינת היעדים, יוון והאיים מעל כל השאר, במקום הראשון עם 426,767 נוסעים המהווים כ-18.6% מהטסים, גידול של 32.6% לעומת יולי אשתקד.

קפריסין השכנה במקום השני עם 206,434 נוסעים המהווים כ-8.9% מהטסים, זינוק של 30.5%. במקום השלישי איטליה עם 180,094 נוסעים המהווים 7.84% מהטסים, זינוק של כ-84%.

במקום הרביעי איחוד האימרויות עם 152,371 נוסעים המהווים כ-6.6% מהטסים, גידול של כ-50% לעומת יולי 2025. ארה"ב מדורגת ביולי רק במקום החמישי עם 143,133 נוסעים המהווים כ-6.2% מהטסים מנתב"ג, גידול קל של 1.5% לעומת יולי אשתקד.

נתב"גאיטליהיווןקפריסיןחברות תעופה

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