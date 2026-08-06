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לקראת הסכם?

בשורה לטסים: חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שבנתב"ג

לקראת הסכם מול איראן? חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנתב"ג בתקופה האחרונה | המהלך נועד כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נתב"ג | במהלך חודש אוגוסט צפויים לעבור בנמל התעופה יותר מ-2.6 מיליון נוסעים, כאשר בימים העמוסים ביותר צפויים לעבור בו למעלה מ-100 אלף נוסעים ביממה (מדיני, תעופה)

מטוסי התדלוק האמריקנים בנתב"ג (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ברקע ההתפתחויות הביטחוניות, והסיכויים הגוברים להסכם מול איראן, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנתב"ג בתקופה האחרונה - כך דווח הבוקר (חמישי).

כיום פועלים בנתב"ג כ-33 מטוסי תדלוק אמריקאיים, שתופסים מקומות חניה ומשפיעים גם על ניהול התנועה במסלול ההמראה. על פי ההערכות, בשלב הראשון צפויים לעזוב כ-10 מטוסים, כך שבנתב"ג יישארו כ-25 מטוסי תדלוק.

על פי הדיווח בחדשות 12, המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים - כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נתב"ג.

במהלך חודש אוגוסט צפויים לעבור בנמל התעופה יותר מ-2.6 מיליון נוסעים, כאשר בימים העמוסים ביותר צפויים לעבור בו למעלה מ-100 אלף נוסעים ביממה.

נתב"גחיל האוויר האמריקנימטוסי תדלוק

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