ברקע ההתפתחויות הביטחוניות, והסיכויים הגוברים להסכם מול איראן, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנתב"ג בתקופה האחרונה - כך דווח הבוקר (חמישי).

כיום פועלים בנתב"ג כ-33 מטוסי תדלוק אמריקאיים, שתופסים מקומות חניה ומשפיעים גם על ניהול התנועה במסלול ההמראה. על פי ההערכות, בשלב הראשון צפויים לעזוב כ-10 מטוסים, כך שבנתב"ג יישארו כ-25 מטוסי תדלוק.

על פי הדיווח בחדשות 12, המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים - כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נתב"ג.

במהלך חודש אוגוסט צפויים לעבור בנמל התעופה יותר מ-2.6 מיליון נוסעים, כאשר בימים העמוסים ביותר צפויים לעבור בו למעלה מ-100 אלף נוסעים ביממה.