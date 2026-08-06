יום כיף וגיבוש למאות מתנדבי 'מד"א-הצלה דרום' ובני משפחותיהם

מתנדבי ארגון 'מד"א-הצלה דרום' מכל רחבי הדרום התאספו יחד עם משפחותיהם ביום ראשון האחרון ליום כיף, חוויה וגיבוש מיוחד, שאורגן במחשבה רבה על ידי הנהלת ארגון 'מד"א-הצלה דרום' ובשיתוף פעולה הדוק עם ארגון ההצלה הלאומי - מגן דוד אדום - שתחתיו פועלים המתנדבים.

באירוע המושקע, שנערך במתחם בריכת השחייה בקרית החינוך מרחבים, השתתפו למעלה מאלף בני משפחות המתנדבים, אשר יחד עם המתנדבים נהנו מיום שכולו כיף, מרגוע וחוויה מרוממת לכל המשפחה.

לצד בריכת השחייה המרווחת הוקמו מתחמי טרמפולינות ענק, לצד שורת הפעלות ומשחקים מגוונים, מהם נהנו משפחות המתנדבים בחדווה מרובה במשך כל שעות היום.

כשמוזיקה חסידית שמחה וערבה מתנגנת ברקע, ישבו המשפחות במתחם המשפחות המעוצב לארוחת צהריים מפנקת ועשירה, ומיד לאחר מכן חולקו לילדים ולמבוגרים מיני מתיקה וארטיקים להתרעננות.

לאחר ארוחת הצהריים, ולפני היציאה לחלקו השני של היום, נהנו המשפחות ממופע מרתק של 'אהרון הקוסם', אשר הלהיב וריתק את הילדים במעשי אומנות מרשימים, תוך שהוא מדגיש בפני הילדים כי הכל בסופו של דבר אינו אלא זריזות ידיים.

"אחרי שנה מאתגרת ומלאה בעשייה כבירה למען הצלת חיים, היה חשוב לנו מאוד להוציא את המתנדבים היקרים ביחד עם משפחותיהם ליום של התנתקות מבורכת מהשגרה והנאה לכל המשפחה יחד", מציין בסיפוק יו"ר 'מד"א-הצלה דרום', הרב מיכאל שוורץ.

נציגי מגן דוד אדום בישראל שהגיעו לכבד את מעמד הגיבוש – ובתוכם אחראי מתנדבים ארצי איציק גולדפרב, סגן מנהל מרחב לכיש איתן לסרי, סגן מנהל מרחב נגב שי חמו, אחראי מתנדבים במרחב לכיש יובל שטמן ומנהלי האשכולות בדרום – הודו בחום למשפחות המתנדבים על התמיכה, הגיבוי והסיוע לראש המשפחה בעבודת הקודש של הצלת חיים, גם כאשר הדבר מגיע לא פעם על חשבון הבית והמשפחה.

"ימי בין הזמנים נפתחו כאן באווירה משפחתית נעימה, טובה ומרוממת, עם חוויה בלתי נשכחת. הנהלת הארגון הפקתם יום נפלא לכל המשפחה ודאגתם לכולם שירגישו בנוח, ייהנו ויזכו לגיבוש משפחתי סביב ערכי הצלת חיים", אמר בהתרגשות אחד המתנדבים.

בשעות הערב התפזרו מאות משפחות המתנדבים חזרה לביתם בתחושת רעננות וסיפוק, לאחר שהודו מקרב לב להנהלת 'מד"א-הצלה דרום' ולנציגי מגן דוד אדום על ההשקעה הגדולה, המחשבה על כל פרט והפקת האירוע המיוחד.

פעילותם של מתנדבי מד"א-הצלה דרום, היא חלק ממערך ארגוני ההצלה הפועלים במסגרת מד"א ברחבי הארץ, בכפיפות מלאה לפוסקי ההלכה המובהקים בכל אתר ואתר. בין הארגונים הפועלים במסגרת זו: ארגון הצלה, צוות הצלה, החובש הר נוף, מד"א-הצלה אלעד, הצלה בית שמש, הצלה בגליל, הצלה גלבוע, הצלה חולון בת ים, הצלה טבריה ועוקף כינרת, הצלה יבניאל, הצלה כפר חב"ד והמושבים, הצלה כרמל, הצלה מירון, הצלה ערד, הצלה פתח תקווה, הצלה רחובות, הצלה שרון, הצלה ראש העין וארגוני ההצלה בערים נוספות ברחבי הארץ.