מספר החיילים האמריקנים שנהרגו מתחילת 'שאגת הארי' עלה לארבעה

מלחמת שאגת הארי - היום השלישי: האמריקנים עדכנו כי חייל שהיה פצוע בתחילת המלחמה מת מפצעיו.

פיקוד המרכז האמריקני, עדכן לפני זמן קצר (שני), כי נכון לשעה 7:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב - פלורידה, ב-2 במרץ, יש ארבעה הרוגים.

מדובר בארבעה אנשי שירות אמריקאים שנהרגו מאז שהחלה מלחמת שאגת הארי בשיתוף עם מדינת ישראל.

איש השירות הרביעי, שנפצע קשה במהלך התקיפות הראשוניות של איראן, מת בסופו של דבר מפצעיו.

מפיקוד המרכז נמסר: "פעולות קרביות גדולות נמשכות ומאמצי התגובה שלנו נמשכים. זהות הנופלים חסומה עד 24 שעות לאחר הודעה לקרובי משפחה".