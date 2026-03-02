כיכר השבת
מספר החיילים האמריקנים שנהרגו מתחילת 'שאגת הארי' עלה לארבעה

פיקוד המרכז האמריקני עדכן לפני זמן קצר ,כי מספר החיילים שנהרגו כתוצאה ממלחמת שאגת הארי, עלה הבוקר לארבעה קורבנות | ההרוג מת לאחר שהיה פצוע כמה ימים (חדשות מלחמה)

חימוש מטוסי הקרב על סיפון נושאת המטוסים (צילום: CENTCOM)

מלחמת - היום השלישי: האמריקנים עדכנו כי חייל שהיה פצוע בתחילת המלחמה מת מפצעיו.

פיקוד המרכז האמריקני, עדכן לפני זמן קצר (שני), כי נכון לשעה 7:30 בבוקר שעון מזרח ארה"ב - פלורידה, ב-2 במרץ, יש ארבעה הרוגים.

מדובר בארבעה אנשי שירות אמריקאים שנהרגו מאז שהחלה מלחמת שאגת הארי בשיתוף עם מדינת ישראל.

איש השירות הרביעי, שנפצע קשה במהלך התקיפות הראשוניות של איראן, מת בסופו של דבר מפצעיו.

מפיקוד המרכז נמסר: "פעולות קרביות גדולות נמשכות ומאמצי התגובה שלנו נמשכים. זהות הנופלים חסומה עד 24 שעות לאחר הודעה לקרובי משפחה".

