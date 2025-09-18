כיכר השבת
מעל מאה מיליון דולר: ארה"ב מקפיאה נכסי ענק של משמרות המהפכה

משרד האוצר האמריקני הקפיא נכסים של מתווכים ואנשי עסקים הקשורים למשמרות המהפכה האיראני ולמשרד ההגנה של טהרן; העסקאות כוללות מטבעות קריפטו ושימוש בחברות קש כדי לעקוף סנקציות (בעולם)

מתקן נפט איראני (צילום: shutterstock)

משרד האוצר האמריקני הודיע היום על צעדים משמעותיים נגד רשת פיננסית רחבת היקף שסייעה למשמרות המהפכה האסלאמית של איראן ולמשרד ההגנה האיראני במימון פעילותם. ברשימת המוגדרים נכללים שני מתווכים איראניים, לצד למעלה מתריסר חברות ואישים מהונג קונג ומאיחוד האמירויות.

הרשתות, שפועלות באמצעות חברות קש ועסקאות קריפטו, מנסות לעקוף סנקציות בינלאומיות ולממן פעילויות , פיתוח טילים בליסטיים וכלי טיס בלתי מאוישים.

לדברי תת-שר האוצר לענייני טרור ומודיעין פיננסי, ג’ון קיי. הרלי: "גורמים איראניים מסתמכים על רשתות בנקאות נסתרות להעברת מיליוני דולרים במערכת הפיננסית העולמית. תחת הנהגת הנשיא טראמפ, נמשיך לשבש את צירי המימון המרכזיים של תוכניות הנשק והפעילות העוינת של איראן."

הסנקציות החדשות ננקטו מכוח צו נשיאותי נגד טרור ומצטרפות לסבבי סנקציות קודמים. בין המנהלים המרכזיים של הרשת זוהו אלירזה דראקשאן וארש אסטאקי אליבנד, שפעלו בין 2023 ל־2025 לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מעל 100 מיליון דולר ממכירת נפט איראני.

דראקשאן ניהל רשת חברות באיחוד האמירויות ובהונג קונג, שכללו את “אלפה טריידינג”, “אלפה הונג קונג לימיטד” ו”פאוול אינטרנשיונל”, והן שימשו ככיסוי לעסקאות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים לרכישת ציוד עבור משרד ההגנה האיראני והמשמרות. בני משפחתו של דראקשאן נקשרו אף הם לניהול הפעילות.

באשר להשלכות מעשיות, הסנקציות כוללות הקפאת נכסים ב או בשליטת אזרחי ארה"ב, ואיסור על חברות וגופים פיננסיים זרים לשתף פעולה עם הגורמים ברשימה מחשש לחשיפה לסנקציות משניות. משרד האוצר הדגיש כי כל עסקה, ישירה או עקיפה, עלולה להביא לענישה אזרחית או פלילית, אך ציין שניתן להסיר גורמים מהרשימה אם יעמדו בתנאים שנקבעו.

