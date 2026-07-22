כיכר השבת
חקירה מסועפת

עוד חשוד נעצר: בחור חרדי נעצר בחשד להצתת בית הקפה שפתוח בשבת ברמת גן

המשטרה עצרה חשוד שני בהצתות בית הקפה "בנדיטה" ברמת גן • החשוד, בן 19 מביתר עילית, יובא מחר לדיון בהארכת מעצר | שלוש הצתות במקום (בארץ)

מחאות בירושלים | ארכיון (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן במחוז תל אביב עצרה היום (רביעי) חשוד נוסף בגין חשד למעורבות בהצתות בית קפה ברמת גן. מדובר בצעיר בן 19, תושב ביתר עילית, שיובא מחר לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו.

המעצר מגיע יום לאחר שנעצר חשוד ראשון, בן 23, גם הוא תושב ביתר עילית, שמעצרו הוארך עד לתאריך 26.7.26. שני המעצרים מהווים פריצת דרך משמעותית בחקירה המורכבת שניהלה המשטרה בחודשים האחרונים.

על פי הנתונים שמסרה דוברות המשטרה, במהלך החודשים האחרונים אירעו שלוש הצתות של בית הקפה "בנדיטה" ברחוב עוזיאל ברמת גן. כתוצאה מההצתות נגרם נזק רב לרכוש, אך למרבה המזל לא היו נפגעים.

חקירת האירועים החמורים הוטלה על יחידת לוחמה בפשיעה של מרחב דן. במהלך חקירה סמויה מורכבת ומסועפת הצליחו החוקרים להגיע לזהותם של החשודים בהצתה ולבצע את המעצרים.

יצוין כי בית הקפה "בנדיטה" נמצא במוקד מתיחות בשבועות האחרונים בשל פעילותו בשבת. כפי שדיווחנו בעבר, גם בירושלים התרחשו מחאות אלימות בשל פתיחת בית קפה בשבת, כאשר מפגינים חסמו צירים והותקפו שוטרים.

המשטרה ממשיכה בחקירה המעמיקה של האירועים ברמת גן, ובודקת את מלוא הממצאים שנאספו במהלך החקירה הסמויה. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.

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