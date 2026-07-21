1958 שנים לחורבן הבית: לקראת תשעה באב, יום האבל הלאומי לציון חורבן בית המקדש הראשון והשני, השלימה הקרן למורשת הכותל המערבי את היערכותה לקראת רבבות המתפללים והמבקרים הצפויים להגיע לכותל המערבי במהלך צום תשעה באב.

החל ממחר (רביעי) משעות הערב ועד לשעות הלילה המאוחרות של יום חמישי, צפויים להגיע לכותל המערבי רבבות מכל רחבי הארץ לקריאת מגילת איכה, אמירת קינות ותפילות ובישיבה על הארץ כמנהג היום ויציינו את תשעה באב בנוסחים ובמסורות השונות, במקום המסמל את זיכרון החורבן ואת הקשר ההיסטורי של העם היהודי לירושלים.

בליל תשעה באב תקיים הקרן למורשת הכותל המערבי את הסיור המיוחד "ובירושלים תנוחמו" למשפחות שכולות, שיקיריהן נפלו בקרבות על הגנת ירושלים ומדינת ישראל. הסיור ייערך באתרי החורבן הסמוכים לכותל המערבי ויחבר בין זיכרון החורבן הלאומי לבין סיפורי הגבורה והאובדן האישי.

לקראת צאת הצום, ביום חמישי בשעה 19:00, ייערכו ברחבת הכותל המערבי מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות אלפי מתפללים ומבקרים. האירוע, המתקיים מדי שנה, מסמל את המעבר מאבל לנחמה ויועבר בשידור חי באתר הקרן למורשת הכותל המערבי ולעשרות מוקדים בארץ ובעולם.

כחלק מהיערכות הקרן ובמטרה להסדיר את חלוקת הכיבוד באופן בטיחותי ומכובד, יחולקו עם סיום הצום אלפי ערכות אישיות הכוללות שתייה וכיבוד קל למתפללים שיסיימו את הצום ברחבת הכותל המערבי.

בקרן למורשת הכותל מבקשים להסב את תשומת לב הציבור כי לא תתאפשר כניסה ברכבים פרטיים לעיר העתיקה, ומומלץ להגיע באמצעות התחבורה הציבורית. בנוסף, מבקשים בהציבור מתבקש להישמע להוראות משטרת ישראל, כוחות הביטחון והסדרנים במקום.