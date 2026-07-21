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נפגע בראשו ובגפיו

אירוע חריג בירושלים: ילד בן 11 נפל מגובה ונפצע באורח בינוני 

ילד בן 11 נפל הערב מגובה של שתי קומות בבניין מגורים בירושלים ונפצע באורח בינוני | צוותי רפואת החירום טיפלו בו והוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר (בארץ)

הזירה בירושלים (צילום: איחוד הצלה)

אירוע חריג ב: צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הערב (שלישי) סיוע רפואי לילד בן 11 שנפל מגובה ברחוב דברי חיים בירושלים.

על פי הדיווחים, הילד נפל מגובה של שתי קומות בבניין מגורים בירושלים ונפצע באורח בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר

האחים יעקב וזאב רוטמן, משה שוורץ ונפתלי ברנשטיין חובשים ביחידת חוד של איחוד הצלה סיפרו: "נמסר לנו בזירה כי הילד נפל מגדר (גובה של כ-3 מטר). הילד סובל מפציעות בראשו וגפיו, הענקנו לו סיוע רפואי ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים במצב בינוני"

ירושליםאיחוד הצלהמד"אנפילה מגובהשערי צדק

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