יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במיל' יפתח רון-טל, הבהיר היום (רביעי) בריאיון לתוכנית "בחצי היום" בכאן חדשות, כי לא יהיו ביטולי טיסות בנמל התעופה בן גוריון, גם אם יגיעו מתדלקים אמריקניים נוספים לישראל. דבריו מגיעים על רקע המצב הביטחוני הרגיש והחשש מהסלמה אפשרית נגד איראן.

"לשמחתי קיימת מדיניות שעודכנה רק ביומיים האחרונים על ידי שרת התחבורה, ואני מסכים איתה ב-1,000%", הדגיש רון-טל. "אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של מדינת ישראל גם במצב האסטרטגי-ביטחוני הרגיש שבו אנחנו נמצאים".

סתירה גלויה למנכ"ל הרשות

דברי יו"ר הרשות עומדים בסתירה מוחלטת להצהרות מנכ"ל רשות שדות התעופה, שרון קדמי, שהזהיר אתמול באותה תוכנית כי נתב"ג לא יוכל להוציא לפועל את מלוא הטיסות המתוכננות אם ייאלץ לקלוט מטוסי תדלוק אמריקניים נוספים. "אנחנו לא יכולים להכניס אפילו עוד מתדלק אחד לנתב"ג. אם ייכנס, נתחיל לבטל טיסות", אמר קדמי אתמול.

רון-טל, לעומת זאת, הציג תמונה שונה לחלוטין: "אנחנו נעשה ככל יכולתנו להשאיר את שמי מדינת ישראל פתוחים בעונה שכל כך חשובה לציבור הישראלי. אגיד יותר מזה, כל יום שעובר מגיעים לשיאים חדשים השנה".

שיאים חדשים בתנועת הנוסעים

יו"ר הרשות מסר כי נתב"ג כבר הגיע ל-90 אלף נוסעים ביום, והדגיש כי "הכל נעשה בתיאום עם מערכת הביטחון". על פי נתוני רשות שדות התעופה, בחודש יולי צפויים לעבור בנתב"ג מעל 2 מיליון נוסעים, גידול משמעותי של כ-25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הנתונים משקפים את התאוששות ענף התעופה לאחר תקופת מבצע שאגת הארי, כאשר טרמינל 1 נפתח מחדש לטיסות בינלאומיות והחזרה ההדרגית לשגרה מלאה. במהלך חודש יולי צפויים לעבור בטרמינל 1 כ-230 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות.