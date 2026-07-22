הסכמות פורצות דרך הושגו בין ארגון המורים העל-יסודיים לבין משרד האוצר, במסגרתן יוחזרו שעות לימוד שבוטלו במהלך המלחמה נגד איראן, תמורת ביטול הקיצוץ בשכר המורים. כך דווח היום (רביעי) לראשונה בכאן חדשות.

על פי ההסכמות, בשנת הלימודים הבאה יוחזרו ארבע שעות לימוד שיהיו שוות ליום עבודה מלא. בתמורה, יבוטל הקיצוץ בשכר המורים שתוכנן בעקבות הסבב האחרון נגד איראן.

יצוין כי יפה בן דויד נמצאת במגעים מתקדמים להסדר דומה במוסדות החינוך שתחת אחריותה, במטרה להחיל את ההסכם על מערכת החינוך כולה.

ביטול סכסוך העבודה

בעקבות ההסכמות עם משרד האוצר, ביטל ארגון המורים את סכסוך העבודה שעליו הכריז בחודש מאי האחרון. יו"ר ארגון המורים, רן ארז, מסר: "הצלחנו להשיג את מרבית היעדים שהצבנו במשא ומתן, ולהבטיח הישגים משמעותיים עבור ציבור המורים".

ארז הוסיף כי "ארגון המורים ימשיך לפעול בנחישות לשיפור תנאי עבודתם ומעמדם של עובדי ההוראה, ולתקן את העוולות שנוצרו במערכת החינוך באחריותו של שר החינוך".

באגרת שהוציא מוקדם יותר, הכריז ארז על ביטול הקיצוץ שתוכנן בשכר המורים, אך לא ציין שיוטל עליהם להחזיר שעות לימוד. בנוסף, לא צוין באגרת כי הביטול תקף רק עד סיום ההסכם של המדינה עם ארגון המורים, שצפוי לפוג בספטמבר 2028.

רקע: הקיצוץ שגרם למשבר

בסוף חודש יוני הורה משרד האוצר להפחית משכר המורים יום עבודה עקב המלחמה נגד איראן שהתרחשה בחודש יוני האחרון ונמשכה כיממה. רן ארז תקף את ההחלטה במכתב ששלח לראשי המדינה, וטען כי מדובר בקיזוז שכר שלא כדין, שנעשה ללא תיאום עם ארגוני המורים.

המשבר הסלים כאשר ארגון המורים הכריז על סכסוך עבודה, אך כעת, לאחר המשא ומתן המאומץ, הושגה פשרה שמאפשרת למערכת החינוך לחזור לשגרה תוך שמירה על כבוד המורים ותנאי עבודתם.

ההסכמות צפויות להיכנס לתוקף בתחילת שנת הלימודים הבאה, כאשר המורים יחזירו את השעות שבוטלו במהלך המלחמה באופן מבוקר ומתוכנן.