במקום לנסות לשפר מכשיר קיים, חברת 'אפיקים' תכננה מחדש את בר המים הביתי • התוצאה, לא פחות ממדהימה: קומפקטיות קיצונית שלא תופסת את השיש, טכנולוגיה מתקדמת ומערכת שבת וחג אוטומטית לחלוטין שמציגה את זמני היום בהלכה ישירות על המסך • כך משלבים טכנולוגיה מתקדמת בלי להתפשר על המקום בשיש
כששמעתי הבוקר על נועם האלמן שנישא לאחות אשתו המנוחה, דמעות זלגו מעייני ולו רק בשל העובדה כי אני ממקומי כבת להורים אלמנים, שגדלה לצידם של אחים יתומים מאב ומאם, הבינותי עד כמה חסד עשתה אם הילדות אסתר רינה כהן ז"ל, ששלחה את אחותה לגדל את ילדותיה * נועם במילים מרגשות על האלמנות והארוסין