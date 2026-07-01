ההשקה שכולם מדברים עליה: בר המים נועם 3 ננו

נועם 3 ננו מציג זמני היום בהלכה ועובר לשבת אוטומטית - צילום: יח"צ נועם 3 ננו מציג זמני היום בהלכה ועובר לשבת אוטומטית | צילום: צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 0:43

כל משפחה מכירה את הרגע המאתגר הזה בערבי שבתות וחגים: המטבח כמרקחה, הסירים תופסים כל פינה, פלטת השבת תופסת חצי שיש, ולצדה מיחם המים המסורבל שמצר את צעדיכם עוד יותר. המטבח המודרני דורש מרחב עבודה, אך ברי המים הסטנדרטיים בשוק נוטים להיות רחבים, כבדים ומגושמים.

בדיוק מהנקודה הזו יצאו צוותי הפיתוח של חברת אפיקים – טכנולוגיית מים מתקדמת. הם לא שאלו איך לשפר את הקיים, אלא איך להתחיל מחדש מאפס במטרה ליצור מכשיר שמתאים במדויק לצרכים הדינמיים של הבית היהודי כיום.

נועם 3 ננו חוסך מקום בשיש ומספק מים בשבת בצורה אוטומטית ( צילום: יח"צ )