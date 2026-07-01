כיכר השבת
פיתוח פורץ דרך

ההשקה שכולם מדברים עליה: בר המים נועם 3 ננו

במקום לנסות לשפר מכשיר קיים, חברת 'אפיקים' תכננה מחדש את בר המים הביתי • התוצאה, לא פחות ממדהימה: קומפקטיות קיצונית שלא תופסת את השיש, טכנולוגיה מתקדמת ומערכת שבת וחג אוטומטית לחלוטין שמציגה את זמני היום בהלכה ישירות על המסך • כך משלבים טכנולוגיה מתקדמת בלי להתפשר על המקום בשיש

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נועם 3 ננו מציג זמני היום בהלכה ועובר לשבת אוטומטית
נועם 3 ננו מציג זמני היום בהלכה ועובר לשבת אוטומטית| צילום: צילום: יח"צ

כל משפחה מכירה את הרגע המאתגר הזה בערבי שבתות וחגים: המטבח כמרקחה, הסירים תופסים כל פינה, פלטת השבת תופסת חצי שיש, ולצדה מיחם המים המסורבל שמצר את צעדיכם עוד יותר. המטבח המודרני דורש מרחב עבודה, אך ברי המים הסטנדרטיים בשוק נוטים להיות רחבים, כבדים ומגושמים.

בדיוק מהנקודה הזו יצאו צוותי הפיתוח של חברת אפיקים – טכנולוגיית מים מתקדמת. הם לא שאלו איך לשפר את הקיים, אלא איך להתחיל מחדש מאפס במטרה ליצור מכשיר שמתאים במדויק לצרכים הדינמיים של הבית היהודי כיום.

נועם 3 ננו חוסך מקום בשיש ומספק מים בשבת בצורה אוטומטית (צילום: יח"צ)

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מקטינים את המקום – מגדילים את היכולות

התוצאה של תהליך הפיתוח המורכב היא נועם 3 ננו: בר מים אלגנטי וזעיר במיוחד, שמצליח לרכז בתוכו עוצמה טכנולוגית חסרת פשרות בלי לתפוס חצי מהשיש שלכם. המכשיר כולל ממשק חכם, פשוט ונוח לתפעול המציע מים קרים כקרח, מים חמים ברתיחה מלאה ומים בטמפרטורת החדר בלחיצת כפתור אחת.

אך הבשורה האמיתית עבור קוראי 'כיכר השבת' טמונה בשילוב המושלם שבין חדשנות פורצת דרך לבין שמירה קפדנית על המסורת וההלכה, ללא פשרות וללא פתרונות מאולתרים.

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טכנולוגיה שפוגשת הלכה: אפס התעסקות בשבת ובחג

אחד הפיתוחים המרכזיים והייחודיים בבר המים 'נועם 3ננו' הוא מערכת השבת והחג המובנית, שמסירה מכם לחלוטין את הצורך לזכור, לכוון או לחשוש:

  • מעבר אוטומטי למצב שבת: המכשיר מזהה ומעביר את עצמו למצב שבת וחג ללא מגע יד אדם.
  • מילוי מים חמים ביום טוב: פתרון הלכתי מובנה ומאושר המאפשר שימוש נוח בחג.
  • זמני היום לפי ההלכה על המסך: המסך החכם מציג בצורה שוטפת את זמני היום הרלוונטיים, כך שהמכשיר הופך לחלק בלתי נפרד מסדר היום ההלכתי של הבית.

במשך חודשי הפיתוח הארוכים נבחנו שוב ושוב הפרטים הקטנים ביותר, אלו שהופכים מוצר מטכנולוגי לשימושי באמת: גובה המזיגה המותאם לבקבוקים וסירים קטנים, מהירות זרימת המים, נוחות הלחיצה, וכמובן – המראה הנקי והיוקרתי שמשדרג את מראה המטבח כולו.

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עם 'נועם 3ננו', חברת אפיקים מביאה לשוק תפיסה חדשה לחלוטין: מכשיר קטן בהרבה, חכם בהרבה, ומותאם במדויק למשפחה של היום. הוא אולי קטן פיזית על השיש, אך הוא ענק בטכנולוגיה ובהלכה.

הכירו את נועם 3 ננו: בר מים זעיר לשיש פנוי, מעבר אוטומטי לשבת וזמני היום בהלכה (צילום: יח"צ)
אפיקיםבר מיםנועםנועם 3 ננו
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