נועם 3 ננו הוא בר המים החדש והמתקדם של חברת אפיקים - טכנולוגיית מים מתקדמת, המציג גישה חדשנית לעיצוב ברי מים ביתיים. המוצר פותח לאחר שנים של ניסיון בליווי עשרות אלפי משפחות ישראליות, תוך הקשבה לצרכים ולהרגלי השימוש היומיומיים. המטרה המרכזית בפיתוח הייתה ליצור בר מים שמתאים באמת לבית המודרני - קטן יותר על השיש, אך חכם ומתקדם יותר מבחינה טכנולוגית.

האתגר המרכזי בפיתוח נועם 3 ננו היה לשלב בין גודל קומפקטי לבין יכולות מתקדמות. המכשיר מציע שלוש אפשרויות מים: מים קרים, מים חמים ומים בטמפרטורת החדר, כל זאת דרך מסך חכם מתקדם וממשק פשוט לשימוש. העיצוב הקומפקטי מאפשר התקנה גם במטבחים קטנים יותר, מבלי להתפשר על פונקציונליות או על חוויית המשתמש.

אחד הפיתוחים הבולטים במוצר הוא מערכת שבת וחג מתקדמת, המותאמת במיוחד לבית היהודי. המערכת כוללת מעבר אוטומטי למצב שבת, אפשרות למילוי מים חמים ביום טוב, והצגת זמני היום לפי ההלכה ישירות במסך החכם. פיתוח זה מאפשר למשפחות ליהנות ממים איכוtiים גם בשבתות ובחגים, מבלי צורך בהתעסקות או בחשיבה נוספת.

תהליך הפיתוח של נועם 3 ננו התמקד גם בפרטים הקטנים שעושים את ההבדל בשימוש היומיומי: גובה המזיגה המותאם, נוחות הלחיצה, מהירות השימוש והמראה האסתטי במטבח. אפיקים בחנה שוב ושוב את כל היבט בחוויית המשתמש, מתוך הבנה שדווקא הדברים הקטנים הם אלו שהופכים מוצר טוב למוצר מצוין.

נועם 3 ננו מייצג תפיסה חדשה בשוק ברי המים הביתיים בישראל - מכשיר שמשלב בין טכנולוגיה מתקדמת לבין התאמה לצרכים המיוחדים של המשפחה הישראלית. החיבור בין חדשנות טכנולוגית, עיצוב חכם והתאמה למסורת היהודית הופך את המוצר לפתרון מקיף עבור בתים רבים בישראל.