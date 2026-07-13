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קומפקטי וחכם

כשמהנדסים קיבלו משימה אחת: להקטין הכול - חוץ מהטכנולוגיה

כמה קטן יכול להיות בר מים - בלי לוותר על מים קרים, חמים, מסך חכם וטכנולוגיית שבת מתקדמת? באפיקים החליטו להפוך את השאלה הזאת לאתגר הנדסי אמיתי, והתוצאה היא נועם 3 ננו: בר מים קומפקטי שמנסה להוכיח שלפעמים דווקא כשמקטינים את המכשיר - מגדילים את החכמה (טכנולוגיה)

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נועם 3 ננו: כשמהנדסים קיבלו משימה אחת: להקטין הכול - חוץ מהטכנולוגיה
נועם 3 ננו: כשמהנדסים קיבלו משימה אחת: להקטין הכול - חוץ מהטכנולוגיה| צילום: צילום: באדיבות המצלם

בעולם הטכנולוגיה, כמעט כל פריצת דרך גדולה מתחילה בשאלה אחת פשוטה:

איך עושים יותר - בפחות?

פחות מקום.

פחות מורכבות.

פחות פשרות.

במשך שנים, נדמה היה שתחום ברי המים נשאר מחוץ למהפכת המזעור. ברי המים הפכו חכמים יותר, מתקדמים יותר ומעוצבים יותר, אך דבר אחד כמעט שלא השתנה:

הגודל.

הם המשיכו לתפוס מקום משמעותי על השיש, כאילו מדובר במגבלה הנדסית שאי אפשר להתגבר עליה.

בחברת אפיקים טכנולוגיית מים מתקדמת החליטו לבדוק האם זה באמת כך.

כך נולד אחד מאתגרי הפיתוח המורכבים ביותר של החברה:

להקטין הכול - חוץ מהטכנולוגיה.

לא להוסיף עוד פונקציה.

לא לשפר עוד מסך.

לא לעצב מחדש את המעטפת בלבד.

אלא לחשוב מחדש על כל מה שאנחנו מכירים מבר מים ביתי.

התוצאה היא נועם 3 ננו - בר מים קומפקטי במיוחד, שנועד להציע את כל מה שמשפחה מודרנית מצפה לקבל, מבלי להשתלט על המטבח.

התקדמו עכשיו לנעם 3 ננו - מכשיר קטן, טכנולוגיה גדולה >>

מאחורי הממדים הקטנים מסתתר עולם שלם של טכנולוגיה:

מסך חכם מתקדם.

מים קרים.

מים חמים.

מים בטמפרטורת החדר.

טכנולוגיית שבת וחג מהדור הבא:

• מעבר אוטומטי למצב שבת.

• מילוי מים חמים ביום טוב.

• זמני היום לפי ההלכה - ישירות במסך החכם.

לאפשר לטכנולוגיה להשתלב באורח החיים של הבית היהודי - בצורה טבעית, נוחה ואינטואיטיבית.

פחות מקום על השיש.

יותר טכנולוגיה במטבח.

נועם 3 ננו.

כמה קטן - ככה חכם.

התקדמו עכשיו לנעם 3 ננו - מכשיר קטן, טכנולוגיה גדולה >>

נועם 3 ננו: כשמהנדסים קיבלו משימה אחת: להקטין הכול - חוץ מאת הטכנולוגיה (צילום: באדיבות המצלם)
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