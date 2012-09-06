כמה קטן יכול להיות בר מים - בלי לוותר על מים קרים, חמים, מסך חכם וטכנולוגיית שבת מתקדמת? באפיקים החליטו להפוך את השאלה הזאת לאתגר הנדסי אמיתי, והתוצאה היא נועם 3 ננו: בר מים קומפקטי שמנסה להוכיח שלפעמים דווקא כשמקטינים את המכשיר - מגדילים את החכמה (טכנולוגיה)
אופנת ברי המים מצליחה לסחוף את המוני בתי ישראל. רבים בוחרים לוותר על שישיות המים המכבידות ולרכוש בר יוקרתי. "כיכר השבת" עושה סדר בעולם ברי המים וקובע אחת ולתמיד: מי הטובה ביותר, ומי המשתלמת? אלקטרה בר או תמי 4? אל תקנו בר מים לפני שתקראו (צרכנות)