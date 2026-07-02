עוקף את ביל גייטס: האדם שטיפס ממאסר הישר לצמרת העושר העולמית

צ'אנגפנג ז'או (CZ), מייסד בורסת הקריפטו Binance, ממשיך להדהים את שוק ההון: פחות משנתיים לאחר שחרורו ממאסר פדרלי בארצות הברית אחרי שהודה בעבירות שקשורות להלבנת הון והפרת חוקי הפיקוח הפיננסי, הוא עקף את ביל גייטס בדירוג המיליארדרים בזמן אמת של פורבס, עם הון מוערך של כ-107.7 מיליארד דולר.

לפי הנתונים, ז'או מדורג כיום במקום ה-18 בעולם, כאשר הונו אף הגיע מוקדם יותר השנה לכ-110 מיליארד דולר. לשם השוואה, הונו של גייטס עומד על כ-105.9 מיליארד דולר. עם זאת, ז'או עצמו מטיל ספק בדיוק ההערכות, וטוען כי הן מבוססות בעיקר על הנחות לגבי אחזקות פרטיות.

שלושה גורמים ל'שוק דובי'

בריאיון שפורסם ב-27 ביוני, התייחס ז'או לירידות החדות בשוק הקריפטו במהלך המחצית הראשונה של 2026. לדבריו, אין סיבה אחת ברורה לקריסה, אלא שילוב של שלושה כוחות מרכזיים:

ראשית, זרימת הון משמעותית לתחום הבינה המלאכותית, אשר מושך משקיעים ומשאבים על חשבון שוק הקריפטו. שנית, אי-יציבות גיאופוליטית עולמית, שמובילה משקיעים להעדיף נכסים בטוחים יותר. ושלישית, מחזור השוק המחזורי של ביטקוין לאחר אירועי ה"האלבינג", המתרחשים אחת לארבע שנים - נקודת זמן מתוכננת בקוד של ביטקוין שבה החלק של התגמול לכורים נחתך בחצי, וכך קצב יצירת הביטקוינים החדשים יורד.

למרות התחזית הקודרת בטווח הקצר, ז'או נשמע אופטימי לגבי העתיד, והדגיש כי הביקוש לטכנולוגיות פיננסיות צפוי להמשיך לגדול.

מהכלא למועדון ה-100 מיליארד

העלייה המטאורית של ז'או בולטת במיוחד על רקע העבר הקרוב שלו: רק כ-17 חודשים לאחר שחרורו מכלא פדרלי בקליפורניה בסוף 2024, הוא חזר לצמרת הכלכלית העולמית.

ז'או אמנם אינו מעורב עוד בניהול היומיומי של Binance, אך ממשיך להחזיק ברוב הבעלות על החברה ועל מטבע Binance Coin - מה שמבסס את עיקר הונו.

הפיליפינים על הכוונת

במקביל, ז'או מסמן את דרום-מזרח אסיה כיעד אסטרטגי לצמיחה, ובפרט את הפיליפינים. בפוסט שפרסם לאחר פגישות עם בכירים בממשל המקומי, בהם שר האוצר פרדריק גו ויו"ר רשות ניירות הערך פרנסיס לים, תיאר את המדינה כאחד משווקי הנכסים הדיגיטליים המבטיחים ביותר באזור.

לדבריו, הרגולטורים המקומיים מפגינים גישה "שיתופית וממוקדת תוצאה", המאפשרת חדשנות לצד פיקוח. הוא שיבח במיוחד את מודל ה-"StratBox" - מסגרת ניסויים רגולטורית שאישרה לאחרונה לחברת BlockShoals להתחיל בפעילות מבצעית.

"זה מה שנראה כמו רגולציה טובה", כתב ז'או. "לבנות מסלולים, לא חומות".

מבט קדימה

למרות התנודתיות בשוק הקריפטו והאתגרים הגלובליים, ז'או משדר ביטחון ביכולת של התחום להתאושש. השאלה שנותרה פתוחה היא האם השילוב בין חדשנות טכנולוגית, רגולציה תומכת והון גלובלי יצליח להחזיר את הקריפטו למסלול הצמיחה - או שמדובר בשינוי עומק ארוך טווח במפת ההשקעות העולמית.