שכר של שנה בתוך 4 שניות: הנתון המדהים שנחשף על אילון מאסק

חבילת התגמול של אילון מאסק בטסלה לשנת 2025 הוערכה בסכום חסר תקדים של 158.3 מיליארד דולר, פי יותר מ־2.5 מיליון מהשכר השנתי החציוני של עובד בחברה. כך עולה מניתוח של ארגון העובדים האמריקני AFL-CIO.

לפי הנתונים, השכר החציוני של עובדי טסלה עמד על 57,243 דולר בשנה. המשמעות, בחישוב תיאורטי, היא שמאסק צבר סכום השווה לשכר השנתי של עובד טיפוסי בטסלה בכל 4.23 שניות.

"חבילת השכר העצומה של אילון מאסק בטסלה ב־2025 אינה דומה לשום דבר שראינו בעבר", אמר ברנדון ריס, החוקר הראשי של פרויקט מעקב שכר הבכירים בארגון.

הפער בולט במיוחד גם בהשוואה למנהלים אחרים. לפי הדו"ח, התגמול של מאסק היה גבוה פי 14 מהתגמול של כל שאר מנכ"לי חברות מדד S&P 500 גם יחד. ללא מאסק, השכר הממוצע של מנכ"ל בחברות המדד עמד על 22.8 מיליון דולר, פי 312 משכרו של עובד ממוצע.

עם זאת, חשוב לציין כי 158.3 מיליארד הדולר אינם משכורת שמאסק קיבל במזומן. הסכום מבוסס על השווי ההוגן בעת ההענקה של מניות טסלה מוגבלות שניתנו לו ב־2025. חבילת התגמול עשויה להגיע בעתיד לשווי של עד טריליון דולר, אך זאת רק אם טסלה ומאסק יעמדו בשורה של יעדי ביצוע שנקבעו עבורה.