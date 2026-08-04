בשיא הסערה: קצב מסחרר של 156 מטוסי F-35 בשנה

מטוס F-35 מחיל הנחתים ( צילום: F-35 Lightning II משרד ההגנה ארה"ב )

בעוד הקונגרס האמריקאי שקוע בוויכוחים תקציביים סוערים, תאגיד הענק הביטחוני לוקהיד מרטין ממשיך להפעיל את מכונת הייצור שלו במלוא העוצמה. יו"ר החברה, ג'ין טייקלט, הבהיר השבוע כי דיוני התקציב בוושינגטון לא ישנו דבר מתוכנית הייצור השנתית של 156 מטוסי F-35 - הקצב המהיר ביותר בהיסטוריה של מטוסי קרב מתקדמים.

על פי נתונים שפורסמו באתר WORLD DEFENSE NEWS, עד סוף הרבע השני של השנה הנוכחית סיפקה לוקהיד מרטין כבר 1,344 מטוסי F-35 ללקוחותיה ברחבי העולם, על פני שלושת הדגמים המבצעיים - A, B ו-C. צבר ההזמנות הנוכחי עומד על 317 מטוסים נוספים, נתון המבטיח קו אספקה רצוף לשנתיים הקרובות לפחות. רשת ספקים עצומה מבטיחה המשכיות מאחורי כל מטוס קרב עומדת רשת סבוכה ועצומה של מאות ספקים בכל רחבי ארצות הברית ובמדינות נוספות. טייקלט הדגיש כי הביקוש האיתן של הלקוחות והזמנות ממשיות בשטח הם אלו שמכתיבים את קצב הייצור, ולא שיקולים פוליטיים או תקציביים זמניים. מערך הספקים הענק מבטיח שהייצור ימשיך ללא הפרעה גם בתקופות של אי-ודאות תקציבית. קשה לצפייה: רחפן רוסי רודף אחרי אזרח ברחובות חרסון ותוקף דני שפיץ | 12:43 דיווח דרמטי: זו הסיבה להתקפלות של טראמפ מול איראן ישראל גראדווהל | 15:40 מעבר לעסקאות הענק של המטוסים עצמם, החברה גורפת הזמנות שוטפות בהיקף של 1.6 מיליארד דולר לייצור חלקים ומערכות מתקדמות. מהלך זה תואם את מדיניות הפנטגון לשדרג ולתחזק את יכולותיהם המבצעיות של כ-1,300 מטוסי F-35 הפרוסים כבר כיום ברחבי הגלובוס.

מטוס F-35 אמריקאי - צילום: חשבון רשמי של F-35 JPO. נקודת המוקד של משרד ההגנה מטוס F-35 אמריקאי | צילום: צילום: חשבון רשמי של F-35 JPO. נקודת המוקד של משרד ההגנה 10 10 0:00 / 0:11

טכנולוגיות קצה ללא פשרות

המכונות האדירות הללו מצוידות בטכנולוגיות הקצה המתקדמות בעולם: מכ"ם מתקדם מסוג AN/APG-81 של נורת'רופ גראמן, מערכות כיוון חימוש אלקטרו-אופטיות, מנועי פראט אנד וויטני עצימים, וערוצי תקשורת מוצפנים. הארסנל החימושי כולל טילי אוויר-אוויר מסוג AIM-120 ו-AIM-9X, וכן פצצות מדויקות כמו JDAM ו-GBU-53/B.

בלוקהיד מרטין מדגישים כי מטוסי ה-F-35 ימשיכו להוות את עמוד השדרה המרכזי בתוכניות המודרניזציה של חילות האוויר המובילים בעולם עוד שנים רבות קדימה. הביקוש הגלובלי הגובר מעיד על כך שהמטוס הפך לסטנדרט החדש בתעשיית הביטחון העולמית.

מטוס החמקן f-35 ( צילום: משרד ההגנה הלאומי של פולין )

משבר מוכנות מול ביקוש שיא

עם זאת, יצוין כי דוח חריף של מבקר המדינה האמריקני חשף לאחרונה משבר עמוק במוכנות המבצעית של המטוסים הקיימים. שיעור המוכנות המשימתית צנח תוך ארבע שנים מ-67% ל-44% בלבד, בעיקר בשל מחסור כרוני בחלקי חילוף ותקלות תוכנה. משרד תוכנית המטוסים המשותף הציג תוכנית חירום בהיקף של 13.7 מיליארד דולר לשיפור המצב.

למרות האתגרים התחזוקתיים, הביקוש הבינלאומי למטוס לא פוחת. מדינות רבות ממשיכות להצטרף לרשימת הלקוחות, ורואות ב-F-35 את הפתרון המבצעי המתקדם ביותר לאתגרי הביטחון של המאה ה-21. בדומה לתהליך ההצטיידות במסוקי הפרא החדשים, גם כאן מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית שמשנה את פני שדה הקרב המודרני.