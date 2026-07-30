רשת X השעתה את חשבונותיה של סוכנות הידיעות האיראנית תסנים, לאחר שהסוכנות פרסמה סרטון הסתה חריג שכותרתו "איפה להרוג את מלניה", ובו הוצגו תרחישים אפשריים לפגיעה במלניה טראמפ, רעייתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפי דיווחים, הסרטון כלל גם איום מרומז כלפי בנם של בני הזוג, בארון טראמפ.

על פי הדיווחים, הסרטון, שנוצר ברובו באמצעות בינה מלאכותית, הציג את מסלולי תנועתה של הגברת הראשונה, חנויות האופנה שבהן היא נוהגת לבקר ואף העלה תרחישים שונים לביצוע התנקשות, בהם גם רעיון להרעלת בגדים באמצעות חומר עצבים. גורמי הביטחון האמריקניים מסרו כי השירות החשאי מודע לסרטון ובוחן כל מידע שעשוי להוות איום על אישים מוגנים.

זמן קצר לאחר הפצת הסרטון, גולשים הבחינו כי החשבונות המרכזיים של תסנים באנגלית, בפרסית ובערבית הושעו, וכי במקום עמודי החשבון מופיעה הודעה שלפיה הם הושעו בשל הפרת כללי הפלטפורמה. חברת X לא פרסמה הודעה רשמית המפרטת את הסיבה להשעיה, אולם הדיווחים קושרים את המהלך ישירות לפרסום סרטון ההסתה.

הפרשה מצטרפת לשורת איומים איראניים נגד טראמפ ובני משפחתו בתקופה האחרונה, על רקע המתיחות בין טהרן לוושינגטון. הסרטון עורר גינויים חריפים ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת בעולם, שהגדירו אותו כהסתה ישירה לאלימות נגד הגברת הראשונה של ארצות הברית.