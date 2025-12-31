כיכר השבת
"מחדל ידוע מראש"

הפריצות לניידים של הבכירים | זו השאילתה שהגיש היו"ר ח"כ אורי מקלב • צפו

בעקבות הפריצות לניידים של נפתלי בנט וצחי ברוורמן, יו״ר סיעת יהדות התורה חבר הכנסת אורי מקלב, הגיש שאילתה דחופה, האם גובשו הנחיות חדשות לאור הפריצות האחרונות| צפו (חדשות, כנסת)

השאילתה של מקלב | צפו (צילום: ערוץ כנסת)

בעקבות שורת הפריצות האחרונות למכשיריהם של בכירי שירות המדינה ונציגי ציבור בעבר ובהווה, פנה היום (רביעי) , ח"כ אורי מקלב, בשאילתה דחופה למערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה.

במהלך הדיון במליאת הכנסת, תהה מקלב האם גובשו הנחיות חדשות לאור הפריצות האחרונות, האם נבחרי הציבור מקבלים כלים להתגוננות והאם קיים פיקוח על יישום ההוראות בשטח.

בדבריו החריפים במליאה התריע ח"כ מקלב מפני השאננות הממסדית, ומתח ביקורת נוקבת על הפער הבלתי נתפס ברמת המיגון.

מקלב ציין כי בעוד שעל המחשבים הנייחים במשרדי הממשלה, קיימות הנחיות אבטחה מחמירות וקשות מאוד, הרי שבגזרת המכשירים הניידים שוררת הפקרה מוחלטת.

לדבריו, "קיים נתק מדאיג בין רמת ההקפדה הגבוהה במשרד לבין המכשיר הנייד, שהפך מזמן לכלי העבודה המרכזי והרגיש ביותר של כל נבחר ציבור, אך נותר חשוף ללא כל הדרכה או הגנה מוסדרת".

מקלב הדגיש כי "לאחר אירועי השביעי באוקטובר, מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה התנהלות המזמינה מחדל ידוע מראש, במיוחד כאשר מול בכירי הממשל עומדים לא האקרים חובבים, אלא מעצמות זרות בעלות יכולות טכנולוגיות מתקדמות".

מקלב שיתף מניסיונו האישי כסגן שר במשרד ראש הממשלה וטען כי מעולם לא קיבל הנחיות ספציפיות לשימוש בטוח בטלפון הנייד. "אנחנו מתריעים מראש, הכתובת על הקיר וזהו דגל אדום", סיכם מקלב את דבריו, בקריאה לשינוי תפיסתי מיידי שיסגור את הפרצה הדיגיטלית הזו.

סגן השר אלמוג כהן, שהשיב לשאילתה בשם משרד ראש הממשלה, הודה כי מדובר בנושא רגיש ביותר בעל השלכות ביטחוניות. כהן הזכיר כדוגמה את הפריצה למכשירו של ראש הממשלה לשעבר , ממנו דלפו לדבריו חומרים רגישים ביותר, ואישר כי ישנו צורך חיוני בבחינה מחודשת של נהלי האבטחה הדיגיטלית עבור מקבלי ההחלטות, תוך מתן דגש על אותם מכשירים ניידים המלווים אותם לכל מקום.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר