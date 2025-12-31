בעקבות שורת הפריצות האחרונות למכשיריהם של בכירי שירות המדינה ונציגי ציבור בעבר ובהווה, פנה היום (רביעי) יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, בשאילתה דחופה למערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה.

במהלך הדיון במליאת הכנסת, תהה מקלב האם גובשו הנחיות חדשות לאור הפריצות האחרונות, האם נבחרי הציבור מקבלים כלים להתגוננות והאם קיים פיקוח על יישום ההוראות בשטח.

בדבריו החריפים במליאה התריע ח"כ מקלב מפני השאננות הממסדית, ומתח ביקורת נוקבת על הפער הבלתי נתפס ברמת המיגון.

מקלב ציין כי בעוד שעל המחשבים הנייחים במשרדי הממשלה, קיימות הנחיות אבטחה מחמירות וקשות מאוד, הרי שבגזרת המכשירים הניידים שוררת הפקרה מוחלטת.

לדבריו, "קיים נתק מדאיג בין רמת ההקפדה הגבוהה במשרד לבין המכשיר הנייד, שהפך מזמן לכלי העבודה המרכזי והרגיש ביותר של כל נבחר ציבור, אך נותר חשוף ללא כל הדרכה או הגנה מוסדרת".

מקלב הדגיש כי "לאחר אירועי השביעי באוקטובר, מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה התנהלות המזמינה מחדל ידוע מראש, במיוחד כאשר מול בכירי הממשל עומדים לא האקרים חובבים, אלא מעצמות זרות בעלות יכולות טכנולוגיות מתקדמות".

מקלב שיתף מניסיונו האישי כסגן שר במשרד ראש הממשלה וטען כי מעולם לא קיבל הנחיות ספציפיות לשימוש בטוח בטלפון הנייד. "אנחנו מתריעים מראש, הכתובת על הקיר וזהו דגל אדום", סיכם מקלב את דבריו, בקריאה לשינוי תפיסתי מיידי שיסגור את הפרצה הדיגיטלית הזו.

סגן השר אלמוג כהן, שהשיב לשאילתה בשם משרד ראש הממשלה, הודה כי מדובר בנושא רגיש ביותר בעל השלכות ביטחוניות. כהן הזכיר כדוגמה את הפריצה למכשירו של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ממנו דלפו לדבריו חומרים רגישים ביותר, ואישר כי ישנו צורך חיוני בבחינה מחודשת של נהלי האבטחה הדיגיטלית עבור מקבלי ההחלטות, תוך מתן דגש על אותם מכשירים ניידים המלווים אותם לכל מקום.