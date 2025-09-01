רחובות: יו"ר הסיעה החרדית פתח את שנת הלימודים ב"נתיבות משה"

עם תחילת שנת הלימודים אתמול (ראשון) השתתף יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, בטקס פתיחת שנת הלימודים בבית הספר "נתיבות משה" ברחובות. את מקלב ליוו ראש העיר מתן דיל, חבר מועצת העיר אפי בן גד, מנכ"ל רשת נתיבות משה הרב צבי בוימל, מנכ"ל הרשות החרדית רועי אסף, נציגות הרשות החרדית בעיר הגב' ב. לב ובכירי אגף החינוך ומשרד החינוך.

ילדי חמד קיבלו את פני האורחים בכניסה לבית הספר, ולאחר מכן נכנסו מקלב וראש העיר לכיתת א' החדשה, שם שוחחו עם התלמידים ביום הראשון ללימודיהם ואיחלו להם הצלחה רבה.

במהלך האירוע העניק ראש העיר מתן דיל בהפתעה אות הוקרה לח"כ מקלב על פעילותו הרבה למען העיר רחובות ותושביה. דיל אמר: "רחובות היא עיר של חינוך, ואנו משקיעים משאבים רבים כדי להעניק לכל תלמיד סביבה ערכית ומטפחת. אות ההוקרה מבטא את ההערכה שלנו לפועלו של ח"כ מקלב, ואני בטוח שהשותפות תימשך גם בעתיד."

ח"כ מקלב התייחס לנושאים שעל סדר היום וציין: "הפער בין השיח המסית בתקשורת לבין המציאות כאן זועק לעין. כאן רואים את ההורים והילדים שבוחרים בחינוך יהודי וערכי מתוך רצון אמיתי, מתוך מודעות ומתוך עמידה בסטנדרטים הגבוהים ביותר. זה מרגש מאוד - וזה גם מחייב מאוד. החינוך שאנחנו רואים כאן מחזק את המאבקים שלנו למען מערכת חינוך ערכית לכלל הציבור."

עוד הוסיף מקלב: "הבחירה המודעת של ההורים, יחד עם צוותים חינוכיים מסורים והנהלה אכפתית, מוכיחה שהחינוך כאן עומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, למרות קשיי מבנים ותקציבים. זוהי עשייה חשובה ומיוחדת - שלא תמיד רואים בתקשורת, אבל בשטח מורגשת בכל צעד ובכל חיוך של ילד."

מנכ"ל רשת נתיבות משה, הרב צבי בוימל, הודה להנהלת בית הספר ולצוותי ההוראה ואמר: "בזכות עבודתם הנפלאה הפך בית הספר לשם דבר בעיר, ורבים מבקשים להצטרף אליו. אני מודה במיוחד לח”כ אורי מקלב על ביקורו ותמיכתו ברשת ולעיריית רחובות, בראשות ראש העיר, על התמיכה והגיבוי המתמידים שהם מעניקים למוסדות החינוך שלנו."

בתום הטקס התקיימה ישיבת עבודה מקצועית עם ח"כ מקלב, הנהלת העירייה ונציגי משרד החינוך. בישיבה הוצגו האתגרים המרכזיים של מוסדות החינוך בעיר, בהם הצורך בהרחבת כיתות, חיזוק החינוך הבלתי-פורמלי ומתן מענה חברתי-ערכי לתלמידים.

ח"כ מקלב הדגיש: "החינוך הבלתי-פורמלי הוא מרכיב חיוני בהצלחת מערכת החינוך. אנחנו נפעל להרחיב את הכלים והמשאבים גם ברחובות, כדי שכל תלמיד יוכל לקבל מענה מקיף - לימודי, ערכי וחברתי."

הביקור הסתיים באווירה חיובית של שיתוף פעולה והערכה הדדית בין ההנהגה הארצית והעירונית לבין אנשי החינוך המקומיים, והותיר רושם שמערכת החינוך בעיר צפויה ליהנות מסיוע מתמשך ותמיכה משמעותית גם בשנת הלימודים הקרובה.