במהלך יוזמה חדשה של הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, מוקם בימים אלו מרכז ייחודי לאיתור והכוונת נהגים מקרב הציבור החרדי, במטרה לשפר את איכות השירות בתחבורה הציבורית ולמנוע סבל מיותר לנוסעים. המרכז יחליף את שיטת קליטת הנהגים הקיימת, המתבצעת כיום בנפרד על ידי מפעילות התחבורה הציבורית.

כיום, התחבורה הציבורית מתמודדת עם מחסור הולך וגדל בנהגים, מצב המוביל לפעמים לירידה ברמת השירות ולכניסת נהגים שאינם עומדים בסטנדרטים הנדרשים. הקמת המרכז מהווה חלק ממאמצי משרד התחבורה להגדיל את מספר הנהגים, לשפר את השירות בצמתים קריטיים, להבטיח מענה לביקושים בתקופות שיא כמו חגים ומועדים, ולהעניק תחבורה ציבורית אמינה ונגישה לכלל האזרחים. בנוסף, המרכז ישמש כמרכז ידע מקצועי ויפעל בשיתוף עם גורמים מגוונים במטרה לקדם את שילוב האוכלוסייה החרדית בתעסוקה איכותית, תוך מתן אפשרויות פרנסה יציבות ומשמעותיות. הפרויקט, שהחל להתגבש לפני כשלוש שנים עם כניסתו של ח"כ מקלב לתפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה ובמשרד התחבורה, מיועד לפעול באמצעות משרד התחבורה כגוף מבצע, כאשר הרשות החרדית תתמקד בהתאמת דרכי הפעולה לציבור החרדי. ההסכם שנחתם בין הרשות החרדית לחברת "קווים", המפעילה את המרכז, הוא לתקופה של 24 חודשים עם אפשרות להארכה של שלוש שנים נוספות. במסגרת זו מתכוונים להגדיל את מספר נהגי התחבורה הציבורית ולהבטיח התאמה טובה יותר של הנהגים לצורכי הקהילה החרדית. המרכז החדש צפוי לסייע לשילוב נרחב יותר של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה, ולהגביר את מספר הנהגים הפועלים בקווים השונים בשכונות חרדיות. זאת במטרה לשפר את איכות השירות, להתאים את התחבורה לצורכי התושבים ולמנוע חיכוכים שעלולים להיווצר בעקבות אי התאמה.

מחקר שנערך ברשות החרדית מצא כי באזורים בהם משולבים נהגים מהקהילה החרדית נרשם שיפור משמעותי באיכות השירות ובחוויה הכוללת של הנוסעים. שילוב זה יוצר אווירה חיובית ושונה, ומסייע בהתאמת השירות לצרכים הייחודיים של הציבור.

לאחר זכיית חברת "קווים" במכרז, התקיים מפגש בין ח"כ אורי מקלב לבין הנהלת החברה, בהובלת ראש הרשות החרדית רועי אסף, מנכ"ל החברה אמיר אסרף, סמנכ"ל איתי פלסינג ומנהלת משאבי האנוש כינרת, במטרה להניע את הפרויקט ליישום אפקטיבי ולתמוך בו.

חבר הכנסת מקלב, שהוביל את היוזמה, הסביר:

"הרחבת מעגל הנהגים מתוך הציבור החרדי היא צעד חיוני. נהגים שמכירים את התרבות, המנטליות והרגישויות של הקהילה מסוגלים להעניק שירות מותאם ומכבד. לא מדובר בנהגים חיצוניים שאינם מבינים את המאפיינים הייחודיים שלנו."

עוד הוסיף כי: "הרשות החרדית השקיעה בשנים האחרונות מאמצים ותקציבים רבים לפיתוח מסלול הכשרה מותאם, שמטרתו לשפר את איכות השירות ולספק ליווי אישי לנהגים. המחסור בנהגים מורגש ומוביל לתסכול רב בקרב הנוסעים. הכנסת נהגים מהקהילה צפויה להוביל לשיפור משמעותי בשירות, בזמינות ובתנאי העבודה, ולהעלות את מעמד הנהיגה הציבורית למקצוע מבוקש ומכובד, התואם את ערכי הציבור החרדי."

ראש הרשות החרדית, רועי אסף, הדגיש: "הקמת הרשות החרדית נועדה לקדם פתרונות תעסוקה ייעודיים לצרכי הציבור החרדי, תוך הקפדה על הכשרה וליווי מקצועי. אנו שואפים להרחיב את השירותים הניתנים על ידי חברי הקהילה, ולהבטיח שהשירות יהיה מותאם לערכי הקהילה ויספק מענה אמיתי לצרכיה."