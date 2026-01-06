על רקע הטרגדיה הקשה שאירעה הערב במהלך המחאה בירושלים, עלה לשידור בתוכנית ״כיכר FM״ אשר מדינה, דובר תנועת ש״ס, והציג עמדה חריפה וחד־משמעית בשם התנועה כולה.

״זה ערב קשה ביותר״, אמר מדינה. ״אפשר לסמן אותו כקו אדום, אולי אפילו כקו פרשת מים ביחסי הציבור החרדי עם המדינה. עברנו אינספור הפגנות קשות בשנים האחרונות - רפורמה משפטית, מלחמה, חטופים - אבל קו כזה עוד לא נחצה. צעיר יוצא להפגנה ולא חוזר הביתה״.

מדינה התייחס לתיעודים הקשים מהזירה ואמר כי עצם המראות מעוררים שאלות קשות. ״אתה רואה אוטובוס שנוסע בפרעות לתוך המון. אתה שואל את עצמך - מי יכול להרשות לעצמו דבר כזה? מי מרגיש שמותר לו?״.

לדבריו, התחושה בציבור החרדי היא של הפקרות. ״יש תחושה קשה שהתירו את דמנו. הציבור החרדי הפך לשק חבטות. כל פוליטיקאי שרוצה לצבור נקודות מרשה לעצמו להטיל עוד סנקציה, עוד גזירה, עוד מכה – ואז נוצר מצב שבו הכול מותר״.

דובר ש״ס הדגיש כי אין בכוונתו לקבוע מסקנות חקירתיות מוקדמות, אך הבהיר שהתנועה דורשת חקירה מלאה ובלתי מתפשרת. ״יו״ר ש״ס אריה דרעי שוחח ממש בדקות האחרונות עם מפכ״ל המשטרה ודרש לחקור את האירוע עד הסוף, בלי טיוח ובלי קיצורי דרך. הנהג נעצר, והמשטרה התחייבה להתייחס לאירוע בחומרת הדין״.

עם זאת, מדינה הבהיר כי בעיניו לא ניתן להסתפק בבדיקת התנהלות הנהג בלבד. ״יש כאן משהו מעבר לפרטים הטכניים. זו האווירה. זו ההסתה. אם זה היה קורה בהפגנה אחרת, במקום אחר, המדינה הייתה רועדת. היינו שומעים גינויים מזעזעים מכל עבר. כאן – הכול עובר איכשהו מתחת לרדאר״.

במהלך הראיון דחה מדינה את הטענות שלפיהן ש״ס וההנהגה החרדית שותקות. ״ההודעה שיצאה מטעם ש״ס הייתה בשם כל הסיעה, והיא לא הייתה גנרית. היא קבעה בצורה ברורה - דם חרדי אינו הפקר. ש״ס הייתה הראשונה להוציא הודעה חריפה, והיא זו שהניעה את גל הגינויים״.

לטענתו, הביקורת שמופנית כלפי ההנהגה החרדית מפספסת את שורש הבעיה. ״זו לא הרוח שמגיעה מתוך הציבור החרדי. הרוח הרעה נושבת מלמעלה – מפוליטיקאים שמסיתים, שמדברים על שלילת זכויות, שמציגים את הציבור החרדי כאויב. בסוף זה מחלחל לרחוב, ואז רואים מראות כאלה״.

מדינה הוסיף כי הערב אינו הזמן לחשב חשבונות פנימיים. ״יש משפחה שאיבדה בן. הורים שלא אמורים לקבור ילד. זה ערב של אבל וזעזוע. אחר כך נצטרך לעשות חשבון נפש לאומי - אבל קודם כול להבין שנחצה כאן קו אדום״.

הראיון הסתיים בקריאה לאחדות חרדית מול מה שהגדיר כמתקפה רחבה. ״כשתוקפים חרדים - תוקפים את כולנו. לא ש״ס, לא דגל, לא חסידים ולא ליטאים. זו חזית אחת, וזו צריכה להיות התשובה״.