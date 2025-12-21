מקלב היום בלוד ( צילום: ללא קרדיט )

באירוע מיוחד שהתקיים היום (ראשון) באחיסמך שבעיר לוד, בהשתתפות מאות ילדים, נשא דברים יו”ר סיעת יהדות התורה ח”כ אורי מקלב, והתייחס למצבם של בחורי הישיבות ועתיד עולם התורה.

חבר הכנסת הגיע ליום מיוחד בעיר לוד, תחילה דיבר בפני הילדות החרדיות המשתתפות בקייטנות האנגלית של הרשות החרדית ולאחר מכן עבר לדבר בפני ילדי ובחורי העיר. בדבריו חיזק ח”כ מקלב את המשתתפים ועמד על חשיבות השמירה על טהרת החינוך והלימוד גם בתקופה מאתגרת זו ואמר למאות הילדים “אתם חלק מפך השמן הטהור”,

דבריו של מקלב | צפו

בין היתר אמר מקלב: ״כמו בחורי הישיבות שממשיכים ללמוד על אף כל הקשיים, ההפרעות והמעצרים וממשיכים בלימוד התורה הקדושה מבלי לשנות דבר”.

עוד הוסיף מקלב כי האחריות לשמירת עולם התורה מוטלת על הכלל: “חייבים לשמור על פך השמן הטהור, ואנחנו נמשיך את התורה הזאת ואת החינוך הזה, במסירות ובנחישות”.