כיכר השבת
"פך השמן הטהור"

מקלב בחיזוק לבחורי ישיבות: "ממשיכים ללמוד למרות ההפרעות והמעצרים"

במהלך הביקור של ח״כ אורי מקלב בעיר לוד, הוא דיבר בפני מאות ילדים ושיגר מסר מחזק לעשרות אלפי בחורי הישיבות: “למרות המעצרים וההפרעות הם ממשיכים ללמוד. בחורי הישיבות הם פך השמן הטהור של עם ישראל” | צפו בדבריו (חדשות חרדים)

1תגובות
מקלב היום בלוד (צילום: ללא קרדיט)

באירוע מיוחד שהתקיים היום (ראשון) באחיסמך שבעיר לוד, בהשתתפות מאות ילדים, נשא דברים יו”ר סיעת יהדות התורה ח”כ , והתייחס למצבם של בחורי הישיבות ועתיד עולם התורה.

חבר הכנסת הגיע ליום מיוחד בעיר לוד, תחילה דיבר בפני הילדות החרדיות המשתתפות בקייטנות האנגלית של הרשות החרדית ולאחר מכן עבר לדבר בפני ילדי ובחורי העיר.

בדבריו חיזק ח”כ מקלב את המשתתפים ועמד על חשיבות השמירה על טהרת החינוך והלימוד גם בתקופה מאתגרת זו ואמר למאות הילדים “אתם חלק מפך השמן הטהור”,

דבריו של מקלב | צפו

בין היתר אמר מקלב: ״כמו בחורי הישיבות שממשיכים ללמוד על אף כל הקשיים, ההפרעות והמעצרים וממשיכים בלימוד התורה הקדושה מבלי לשנות דבר”.

עוד הוסיף מקלב כי האחריות לשמירת עולם התורה מוטלת על הכלל: “חייבים לשמור על פך השמן הטהור, ואנחנו נמשיך את התורה הזאת ואת החינוך הזה, במסירות ובנחישות”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
כבודו התבלבל הוא לא רב הוא עסקן סוג ד שתפקידו היה לדאוג שלא נגיע למצב הזה והוא לא הצליח בו תשאיר את דברי החיזוק לאחרים
חנטריש

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר