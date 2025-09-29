העלייה המדאיגה באירועי אנטישמיות ברחבי אירופה: יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב, נפגש עם עם הנציב הפדרלי לחופש דת ואמונה בממשלת גרמניה תומאס רייכל, ועם בכירים נוספים בממשל הגרמני.

בפגישה העלה ח"כ מקלב את החששות החמורים מפעולות אנטישמיות כנגד הקהילה היהודית בגרמניה ומיוזמות באירופה המבקשות להגביל את קיום מצוות היהדות, ובהן איסור שחיטה וברית מילה.

"המאבק באנטישמיות הוא חשוב," אמר, "אך אסור שיבוא על חשבון חופש הדת של היהודים, איסורים על ברית מילה או שחיטה מהווים פגיעה מהותית בזהות ובחיים היהודיים. לגרמניה יש השפעה רבה על מדינות אירופה, ועליה להשתמש בכוחה כדי להבטיח שהמסורת היהודית תישמר".

בדבריו הדגיש מקלב כי במדינה יהודית חופש הדת מקבל משמעות עמוקה ושונה: "במדינות אחרות ניתן למצוא מגבלות על ביטויי דת במרחב הציבורי או בבתי הספר, אך במדינה יהודית הדבר אינו מתקבל על הדעת. תלמידים שמבקשים להניח תפילין או להתפלל מנחה בזמן ההפסקה זו זכות בסיסית. יהדות איננה עניין פרטי אלא חלק ממהותה של מדינת ישראל - שבת, תפילה ומצוות הם תוכן ומשמעות של זהותנו".

הנציב רייכל הבטיח לח"כ מקלב כי גרמניה מחויבת להבטיח שיהודי גרמניה יוכלו להמשיך לשמור על אורח חייהם הדתי ללא חשש.

בהמשך שוחחו הצדדים גם על המצב הביטחוני והמלחמה בישראל. ח"כ מקלב אמר: "אנחנו עושים הכל כדי למנוע מלחמות, כל מטרתנו היא למנוע את הישנות הזוועות של השביעי באוקטובר, חיילי צה"ל מקריבים את חייהם כדי להגן על אזרחים גם במחיר אישי כבד, אין מקום להשוואות מעוותות שמוצגות לעיתים בתקשורת הבינלאומית, ועלינו להבהיר את המציאות פעם אחר פעם".

בסיום הפגישה שיתף מקלב את סיפור הפיגוע הקשה שאירע לאחרונה בשכונת רמות בירושלים שם הוא מתגורר: "אנחנו לא מבצעים פיגועים ולא מממנים טרור - אנחנו מגנים על חיינו.

מי שמבצע את הפיגועים אלו הערבים, ומי שנלחם כדי להגן על עמו אלו היהודים. את האמת הפשוטה הזו אסור לשכוח".