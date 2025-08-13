כיכר השבת
חשיפה בלעדית ב'כיכר'

ה"גוש האמוני" - הסוף? | המהלך החדש של החרדים - ציר שקט עם הנהגת העדה הדרוזית

לאור ההבנה בסיעות החרדיות כי ה"גוש האמוני" לא באמת מביא תוצאות לבוחר החרדי ויש צורך בשיתופי פעולה נוספים, "כיכר השבת" חושף לראשונה מהלך חריג ומפתיע של יו"ר יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב: ציר קשרים ישיר עם ראשי העדה הדרוזית | כל הפרטים על המהלך הפוליטי הדרמטי (חדשות חרדים, פוליטי)

10תגובות
ח"כ מקלב והבכירים הדרוזים

בפוליטיקה הישראלית יש מהלכים שנרקמים הרחק מעיני הציבור והיום "כיכר השבת" חושף לראשונה מהלך חריג ומפתיע של יו"ר יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב: ציר קשרים ישיר עם ראשי העדה הדרוזית.

במהלך השבועות האחרונים קיים יו"ר הסיעה החרדית סדרת פגישות אישיות עם מנהיגים ונכבדים דרוזים, חלקם בעלי השפעה פוליטית ארצית. המפגשים התקיימו הרחק מהמצלמות, במטרה לבנות שיתופי פעולה עתידים בין הנציגות הדרוזית בכנסת לנציגות החרדית.

בשנים האחרונות הוקם גוש הימין, ועיקרי שיתופי פעולה היו בין הסיעות האמוניות בכנסת. אך בסיעות החרדיות מבינים היום כי ה"גוש האמוני" לא באמת מביא תוצאות לבוחר החרדי ויש צורך בשיתופי פעולה נוספים.

עד כה שיתופי הפעולה שנרשמו מפעם לפעם היו דווקא עם הסיעות הערביות ולא פעם נראו שיתופי פעולה בין סיעות המיעוטים בכנסת כמו בין ח"כ אחמד טיבי ליו"ר דגל התורה ח"כ גפני וח"כ מקלב. וכעת מרחיבים את שיתופי הפעולה גם למקומות חדשים.

העדה הדרוזית מונה עשרות אלפי אזרחים, חלקם לוחמים וקצינים בכירים בצה"ל, ומיוצגת בכנסת על ידי מספר חברי כנסת מכהנים. השפעתה ניכרת במפלגות שונות ובמוקדי קבלת החלטות - והידוק היחסים עם הנהגתה עשוי להעניק למקלב וליהדות התורה מנופי השפעה חדשים במגרשים לא מוכרים.

יצויין כי המהלך לא נולד מאינטרס פוליטי מיידי, אלא מתוך הבנה כי יש בסיס עמוק לשיתוף פעולה בין המגזר החרדי לעדה הדרוזית - אז האם בקרוב נראה שיתופי פעולה בנושאי הליבה החרדים מול חברי כנסת דרוזים? ימים יגידו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (74%)

לא (26%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
אין כמו הדרוזים. אנשים עם נאמנות והכרת הטוב. ולגבי הדרוזים בסוריה - צריך לעשות רילוקיישן, את אוכלוסיית עזה להעביר לסוריה, ואת רצועת עזה לאכלס בדרוזים.
חיים
9
הפטור מגיוס לציבור החרדי יושג רק בהפגנות קשות, (הפגנות שגורמות לשיבוש החיים במדינה) ואז יתחננו לחרדים לקבל את הפטור. כשהשלטון דרש לגייס נשים דרוזיות, הם שלחו להודיע שהצפון יבער, ולא ישבו לדיונים על יעדים כמו הפוליטקאים החרדים העלובים...
אברך בן תורה מבני ברק
8
גפני לכלא עכשיו!!!
חיים
7
לא הבנתי. מישהו בסיעות החרדיות סבור ברצינות שהדרוזים, שהקריבו לא מעט דם במלחמה הנוכחית ובמלחמות ישראל בכלל, ישתפו פעולה לקידום השתמטות החרדים מהגנה על ארצם?
עזרא
6
קשקוש יש דרך אחת מה שר' שמואל אמר לפני 12 שנה בחור שנעצר המדינה משותקת שעתיים שלש תראו איך באותו רגע הכל נגמר!!!! בלי זה רוב הצבור החרדי יגיע לצבא וכמו שר' שמואל חשש ואמר שאם לא ילחמו זה מה שיהיה!!!
שי
5
כדאי שנלך יחד עם התנועה המוסלמית--יש להם יותר השפעה
עובדיה
4
מצוין מהכיפות הסרוגות לא יצא הרבה חייר .
רון
3
גועל נפש
..
2
בושה וחרפה
פלויני
1
הזויים... חושבים עקום ואוהבים עכו"ם, העיקר לשנוא יהודים
יהודי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר