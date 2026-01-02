פגישתו האחרונה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במאר-א-לאגו מתורגמת גם לרווח פוליטי בזירה המקומית. על פי סקר “מעריב”, הליכוד מתחזק בשני מנדטים – בעיקר על חשבון מפלגתו של נפתלי בנט.

הסקר, שנערך על ידי לזר מחקרים בראשות ד״ר מנחם לזר בשיתוף Panel4All ופורסם בעיתון מעריב, מצביע על כך שהליכוד עולה ל־27 מנדטים, בעוד שמפלגתו של בנט נחלשת מ־21 ל-19.

בעקבות התחזקות הליכוד, גם הקואליציה בראשות נתניהו מתחזקת בשני מנדטים ועומדת על 52. מנגד, גוש מתנגדי נתניהו (ללא חד״ש-תע״ל ורע״ם) נחלש ל־58 מנדטים, אך עדיין שומר על יתרון מספרי בכנסת.

חלוקת המנדטים המלאה

לפי תוצאות הסקר, אם הבחירות היו נערכות כיום, זו הייתה חלוקת המנדטים:

הליכוד 27; נפתלי בנט 19; הדמוקרטים 10; ישר! עם איזנקוט 10; ישראל ביתנו 10; עוצמה יהודית 10; יש עתיד 9; ש״ס 8; יהדות התורה 7; חד״ש-תע״ל 5; רע״ם 5.

המפלגות שאינן עוברות את אחוז החסימה:

הציונות הדתית 2.8%; המילואימניקים 3%; כחול לבן 2%; בל״ד 2%.

במערכת הפוליטית מעריכים כי המפגש המתוקשר עם טראמפ, שכלל מחמאות פומביות לנתניהו, תרם לחיזוק תדמיתו המדינית – תופעה שנצפתה גם בעבר לאחר פגישות של ראשי ממשלה ישראלים עם נשיאי ארצות הברית. עם זאת, מהסקר עולה כי גם לאחר ההתחזקות, נתניהו עדיין רחוק מהרכבת קואליציה ללא שינוי מהותי במפת הגושים.