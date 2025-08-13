בימים אלו, בעיצומו של "בין הזמנים" ותקופת הקעמפים בישיבות, מקיימת הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה מערך פעילות רחב היקף למניעת תופעת העישון בקרב בחורי הישיבות, כחלק ממדיניות כוללת לעידוד אורח חיים בריא ושמירה על הבריאות - "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". זאת במסגרת התוכנית למניעת עישון שבפרוייקט הרשות לרפא המשותפת לרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ולמשרד הבריאות

הפרויקט, שהחל כבר לפני מספר חודשים ביוזמת חבר הכנסת אורי מקלב בתקופת כהונתו כסגן שר במשרד ראש הממשלה והממונה על הרשות החרדית, ומתקיים במתנ"סים השונים בערים החרדיות ברחבי הארץ ומתרחבת בימים אלו גם לג'וינט מביא נדבך נוסף ייעודי לבני ישיבות אשר נבנה בקפידה בהתאמה לעולם הישיבות. במסגרת זו, בחורי הישיבות נרתמים לשכנע זה את זה למניעת עישון בישיבה תוך פעילויות חווייתיות, בשפה הישיבתית ובאווירה המתאימה, לצד שילוב מסרים תורניים ומוסריים יחד עם ידע רפואי ברור ומדויק.

ח"כ מקלב, שממשיך ללוות את הפרויקט גם היום מתוך שליחות ציבורית עמוקה, מקפיד בימים אלו להגיע בעצמו לקמפים הגדולים, לפגוש את הבחורים, ולשוחח איתם פנים אל פנים על חשיבות השמירה על הבריאות ומניעת ההרגל המזיק. יצויין כי הפרוייקט אינו נגמר בימים אלו אלא ימשיך אל תוך ימי תחילת זמן אלול הבעל"ט כאשר במסגרתו יכתבו בני הישיבות בהיכלי התורה מאות חידושי תורה וחבורות בנושא חובת הזהירות ושמירת הבריאות והמסתעף מכך.

הביקורים לוו באווירה חמה ומכבדת בכל מקום שאליו הגיע ח"כ מקלב כשהוא מלווה ברועי אסף ראש הרשות החרדית והרב יהודה רפול מנהל התוכנית 'הרשות לרפא'. ראשי הישיבות והמארגנים הודו לו על כך שלמרות סדר יומו העמוס, הוא מוצא לנכון להגיע אישית, לפגוש את הבחורים, ולהעניק להם מסר מחזק בימים של חופשה ורגיעה. רועי אסף ראש הרשות החרדית אמר כי הפעילות תימשך לאורך כל תקופת בין הזמנים, עם ביקורים נוספים מתוכננים בקמפים ובישיבות בכל רחבי הארץ. "המטרה שלנו", אמר, "היא להגיע לכל בחור ישיבה ולהעניק לו את הכלים ואת ההבנה למה לא להתחיל לעשן מלכתחילה - מתוך שמירה על בריאותו ושלמות גופו לעבודת ה'".

הרב מקלב פתח את הסבב בקמפ של ישיבת בית מתתיהו שהתקיים בעיר מעלות-תרשיחא. מאות בחורים מילאו את האולם והאזינו בדריכות, כאשר מקלב שיתף בדברי חיזוק והסברה על שמירת הבריאות, וציין כי "הגוף הוא כלי לעבודת ה', וכשם שאנו מקפידים לשמור על ספר תורה, כך מחובתנו לשמור על גופנו". האולם רעד ממחיאות הכפיים, וההתרגשות ניכרה על פני הבחורים והמארגנים כאחד.

בתחילת השבוע הגיע ח"כ מקלב לקמפ של ישיבת תורה בתפארתה במצפה יריחו. כבר בכניסתו, התקבל בחיוכים רחבים ובמילים חמות מצד מארגני הקמפ והבחורים. באווירה פתוחה ושמחה, נשא מקלב דברים על חשיבות המודעות לסכנות שבעישון כבר בגיל צעיר, ואמר: "אל תתנו לרגע חולשה או לסקרנות רגעית להכניס אתכם למעגל שקשה מאוד לצאת ממנו. מי ששומר על עצמו היום - חוסך מעצמו ייסורים מחר".

אתמול בערב הגיע מקלב למחנה בני תורה בשעלבים - אחד הקמפים הגדולים, שם המתינו לו אלפי בחורים שעמדו על רגליהם עם הגיעו למקום. ההתרגשות וההערכה ניכרו בכל פינה: קבוצות בחורים ניגשו ללחוץ את ידו ולהודות על פועלו למען הציבור החרדי. בדבריו במקום הדגיש מקלב כי "שמירה על הבריאות היא לא עניין של רפואה בלבד - זו מצווה. 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' היא ציווי הלכתי, ומי שמזלזל בכך פוגע לא רק בגופו אלא גם בנפשו".

הפרויקט מלווה גם בחומרי הסברה כתובים ומצולמים, המחולקים בשטחי הקמפ, עם מסרים ברורים וחדים על נזקי העישון והדרכים להימנע ממנו, כשהכול מוגש בשפה מכובדת ומכבדת, המותאמת לבחורי הישיבות.