אדישות התקשורת הכללית משבר הגיוס החרדי מבעבע וההתנגשות בין הצבא ומערכת הביטחון עם מנהיגי הציבור החרדי בלתי פוסקת בעקבות סדרת מעצרים של תלמידי ישיבות בטענה של עריקות והתחמקות מגיוס

שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו לפנות בוקר (רביעי) לביתו של תלמיד ישיבת קרית מלאכי, כבן 23, המתגורר בעיר בת ים, ועצרו אותו לאחר שהוגדר כ'עריק'. רק בשעות אחר הצהריים הוא שוחרר

אתמול בערב - התחוללה מחאה אדירה בשערי הכלא הצבאי בשרון ואל הרחבה הצמודה הגיע ציבור ענק בראשות אדמורים ורבנחם כדי למחות על המעצר וההתנכלות לעולם התורה

באותו זמן, אלפי חסידי סלונים התכנסו אמש בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים לכינוס חירום בנושא גיוס בני הישיבות – במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסלונים שנשא דברים נלהבים חוצבי להבות אש על מסירות נפש ועמידה איתנה מול הגזירה הנוראה

אבל זה רק הפתיח - כי מחר יום חמישי בשיאו של בין הזמנים - צפויה להתקיים בשערי הכלא עצרת ענק בהשתתפות המונים מכל העדות והחוגים החרדים ובראשה יעמדו רבנים ומנהיגים מהחסידים הליטאם והספרדים

ועדיין מעל כל זה אם יורשה לנו להעיר - התקשורת הכללית כמעט לא מסקרת את האירועים שנעשים באזור הכלא הצבאי - מה שמעיד אולי על עוצמת הנתק והפערים שעלולים חלילה להביא את הציבור בישראל לכמעט מלחמת אחים כפי שהגדיר חבר הכנסת פרוש בראיון השבוע שפורסם בכיכר

אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הנושא הבוער

מהלכים מאחורי הקלעים

בפוליטיקה הישראלית יש מהלכים שנרקמים הרחק מעיני הציבור והיום חנני ברייטקופף חשף ב"כיכר השבת" מהלך חריג ומפתיע של יו"ר סיעת יהדות התורה בכנסת, ח"כ אורי מקלב: ציר קשרים ישיר עם ראשי העדה הדרוזית שיביא תועלת למגזר החרדי כולו.

השאלה - איזו משמעות פוליטית יכולה להיות לחיבורים האלו? - כנראה שיש דברים סמויים ורחוקים מהעין שנעשים מאחורי הקלעים וחזקה על אורי מקלב שיוציא מתחת ידו דיל מעניין ויעיל.

משפחות חרדיות רבות שהיו רגילות או תכננו לטוס לחו"ל בימי בין הזמנים נאלצו לבטל את הטיסה או לטוס בהרכב חסר בגלל החשש ממעצרם של בחורי ישיבות שיגיעו לשערי נתב"ג בדרכם לצאת מהארץ

מעקב מעייריב

לצוות כיכר השבת הגיעו עדויות רבות על כך שהרבה בחורים שבעצמם תכננו או רצו לטוס לנופש בימי בין הזמנים נאלצו לוותר על התוכנית בגלל אזהרת ועד הישיבות וגל המעצרים

משפחות רבות הסבירו שאמנם לא בוטלו כל התוכניות אבל המשפחה טסה לעיתים בהרכב חסר ללא הבן מהישיבה שנמצא בגיל גיוס שנאלץ להישאר בארץ ולנפוש עם חברים

תקרית חריגה התרחשה הבוקר (רביעי) בסמוך למעונו של האדמו"ר מאמשינוב בשכונת בית וגן בירושלים. בחור צעיר התלונן בפני האגמו"ר שמציקים לו - כשהאדמו"ר הבחין בנעשה, החווה למקורבים להפסיק להציק, והאציל עליו מברכות קודשו לרוב.

המקרה הנוכחי מדגיש את חשיבות ההנגשה והכבוד לכל אדם המבקש להתברך. הוא משקף את גישתו של האדמו"ר מאמשינוב, הרואה בכל יהודי נשמה יקרה הזקוקה לחיזוק וברכה, ללא הבדל מעמד או שיוך.

סקרנו את החופים הנפרדים ברחבי הארץ שאמורים לתת מענה לציבור החרדי, במשך כל השנה ובפרט בימי בין הזמנים.

באופן כללי ההתרשמות לא טובה – למרות שהחרדים שלטו במשרד הפנים, במשך השנים האחרונות בהם היו בקואליציה - עדיין ישנה מצוקה קשה של חופים נפרדים עבור הציבור הדתי והחרדי.

ביקור בחופים הנפרדים השונים ברחבי הארץ מעלה תחושה חמוצה שמישהו מנסה לצאת ידי חובה ולא באמת דואג לשטחי רחצה גדולים שיענו על הביקוש הגדול, וכך המצב הוא שהצפיפות בחופים הנפרדים - נוראית.

פנינו למשרד הפנים אך לצערנו לא התקבלה תגובה, עד למועד פרסום הכתבה.

לא נותר לנו אלא לקוות שבקרוב נראה אולי פתרון למצוקת החופים הנפרדים.