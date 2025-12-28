כיכר השבת
"חובה למחות"

"המדינה תיעצר!" | 'הפלג הירושלמי' יפגין היום נגד מעצר תלמידי ישיבות

הפלג הירושלמי יוצא להפגנות וחסימות כבישים בעקבות מעצר תלמידי ישיבות על ידי המשטרה הצבאית  | הגר"ע אויערבאך הורה למחות: "אם תעצרו לומדי תורה - גם המדינה תיעצר!" (חרדים)

2תגובות
הפגנות הפלג הירושלמי (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

עקב מעצר תלמידי הישיבות בסוף השבוע והשלכתם לכלא הצבאי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך הורה כי יש "חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות בתוקף ובעוז נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר".

אנשי '' ייצאו היום (ראשון) בשעות אחר הצהריים להפגנות וחסימות כבישים ברחבי הארץ.

בהודעת 'הפלג הירושלמי' נאמר כי: "רבני ארגוני הסיוע שמעו מגדולי התורה התבטאויות חריפות אודות המעצרים האחרונים: לא שייך לשקוט כבלע את הקודש - כאשר צורבא מרבנן מושלכים כאחרוני הפושעים לכלא כאשר חטאם הוא עוון לימוד תורה. ואם עושים זאת ומעזים לעצור אותם - גם המדינה תיעצר!".

כזכור, תלמיד ישיבת 'חברון', הבחור יהודה בן עמרם, נעצר בסוף השבוע בתחנת המשטרה בירושלים אחרי שזומן לחקירה, והועבר למשטרה הצבאית, שם מעצרו הוארך.

כמו כן, תלמיד ישיבת 'סורוצקין', הבחור החשוב שמריהו גריינימן, נעצר בנתב"ג והועבר למשטרה הצבאית, שם מעצרו הוארך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
איזה כוחות איזה אנרגיות. אם רק אם היום בצד של הקדושה ולא חברים של הסטרא אחרא
אא
1
אסור למשטרה לתת להם לחסום כבישים, זו עבירה פלילית, חייבים לעצור בעדם מבעוד מועד.
יהודי שפוי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר