עקב מעצר תלמידי הישיבות בסוף השבוע והשלכתם לכלא הצבאי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך הורה כי יש "חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות בתוקף ובעוז נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר".

אנשי 'הפלג הירושלמי' ייצאו היום (ראשון) בשעות אחר הצהריים להפגנות וחסימות כבישים ברחבי הארץ.

בהודעת 'הפלג הירושלמי' נאמר כי: "רבני ארגוני הסיוע שמעו מגדולי התורה התבטאויות חריפות אודות המעצרים האחרונים: לא שייך לשקוט כבלע את הקודש - כאשר תלמידי ישיבות צורבא מרבנן מושלכים כאחרוני הפושעים לכלא כאשר חטאם הוא עוון לימוד תורה. ואם עושים זאת ומעזים לעצור אותם - גם המדינה תיעצר!".

כזכור, תלמיד ישיבת 'חברון', הבחור יהודה בן עמרם, נעצר בסוף השבוע בתחנת המשטרה בירושלים אחרי שזומן לחקירה, והועבר למשטרה הצבאית, שם מעצרו הוארך.

כמו כן, תלמיד ישיבת 'סורוצקין', הבחור החשוב שמריהו גריינימן, נעצר בנתב"ג והועבר למשטרה הצבאית, שם מעצרו הוארך.