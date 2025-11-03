לפיד נכנס הערב ללשכת מקלב בכנסת

חבר הכנסת יאיר לפיד המכהן גם כיו"ר האופוזיציה, הגיע הערב (שני) לפגישה דרמטית במיוחד, בלשכתו של יו"ר סיעת יהדות התורה, אורי מקלב.

זמן קצר לפני שעלה לפיד לנאום במליאת הכנסת, במסגרת יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, התקיימה פגישה מפתיעה וחריגה במיוחד במסדרונות הכנסת - בין לפיד לבין יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב. גורמים בכירים בכנסת סיפרו ל'כיכר השבת' על הפגישה: "הפגישה נקבעה ביוזמת לשכת יו"ר האופוזיציה, שפנתה ללשכתו של ח"כ מקלב וביקשה לקיים פגישה אישית. לפיד עצמו הגיע באופן חריג ללשכתו של יו"ר סיעת יהדות התורה, שם נועדו השניים במשך כשעה ארוכה בדלת סגורה". יצוין, כי הפגישה מתקיימת על רקע המשבר הפוליטי החריף במערכת הקואליציונית, לאחר פרישת המפלגות החרדיות מתפקידי הממשלה והחלטתן שלא לתמוך בחקיקה קואליציונית עד להשלמת חוק הגיוס.

הפגישה של לפיד ומקלב

הפגישה הזו, מעוררת לחץ גדול בקרב מקבלי ההחלטות בגוש הימין, שמבינים שלחרדים יש אופציות נוספות, במידה והדרישות הבסיסיות של הציבור החרדי - כמו חוק הגיוס ועוד לא מתממשות.

מלשכות שני הצדדים נמסר בתגובה כי הפגישה עסקה בנושאים כלליים, וכי בין השניים שוררת ידידות ארוכת שנים. "ח"כ לפיד וח"כ מקלב הם מכרים מזה שנים רבות", נמסר. "השניים שוחחו על היסטוריית יהדות ליטא", נמסר בציניות מלשכות חברי הכנסת.

בתום הפגישה העניק ח"כ לפיד ח"כ מקלב, ספר עם הקדשה אישית והשניים נפרדו בידידות וסיכמו להיפגש שוב בזמן הקרוב.