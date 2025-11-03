כיכר השבת
"שוחחו על ההיסטוריה..."

על רקע המשבר הפוליטי: לפיד נפגש עם הח"כ החרדי הבכיר; על מה הם שוחחו?

בכנסת התקיימה הערב פגישה דרמטית שעלולה להעיד על הבאות - יו"ר סיעת יהדות התורה אורי מקלב, קיבל את חבר הכנסת לפיד לפגישה אישית בלשכתו בכנסת, בסיום הפגישה מסרו השניים בציניות: "חברי הכנסת שוחחו על היסטורית יהדות ליטא…" (חדשות, פוליטי)

לפיד נכנס הערב ללשכת מקלב בכנסת

חבר הכנסת המכהן גם כיו"ר האופוזיציה, הגיע הערב (שני) לפגישה דרמטית במיוחד, בלשכתו של , אורי מקלב.

זמן קצר לפני שעלה לפיד לנאום במליאת הכנסת, במסגרת יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, התקיימה פגישה מפתיעה וחריגה במיוחד במסדרונות הכנסת - בין לפיד לבין יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב.

גורמים בכירים בכנסת סיפרו ל'כיכר השבת' על הפגישה: "הפגישה נקבעה ביוזמת לשכת יו"ר האופוזיציה, שפנתה ללשכתו של ח"כ מקלב וביקשה לקיים פגישה אישית. לפיד עצמו הגיע באופן חריג ללשכתו של יו"ר סיעת יהדות התורה, שם נועדו השניים במשך כשעה ארוכה בדלת סגורה".

יצוין, כי הפגישה מתקיימת על רקע המשבר הפוליטי החריף במערכת הקואליציונית, לאחר פרישת המפלגות החרדיות מתפקידי הממשלה והחלטתן שלא לתמוך בחקיקה קואליציונית עד להשלמת .

הפגישה של לפיד ומקלב

הפגישה הזו, מעוררת לחץ גדול בקרב מקבלי ההחלטות בגוש הימין, שמבינים שלחרדים יש אופציות נוספות, במידה והדרישות הבסיסיות של הציבור החרדי - כמו חוק הגיוס ועוד לא מתממשות.

מלשכות שני הצדדים נמסר בתגובה כי הפגישה עסקה בנושאים כלליים, וכי בין השניים שוררת ידידות ארוכת שנים. "ח"כ לפיד וח"כ מקלב הם מכרים מזה שנים רבות", נמסר. "השניים שוחחו על היסטוריית יהדות ליטא", נמסר בציניות מלשכות חברי הכנסת.

בתום הפגישה העניק ח"כ לפיד ח"כ מקלב, ספר עם הקדשה אישית והשניים נפרדו בידידות וסיכמו להיפגש שוב בזמן הקרוב.

ההקדשה שכתב לפיד למקלב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר