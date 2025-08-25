כיכר השבת
המכתב המצמרר שנחשף לראשונה | וגם; כך נפתח זמן אלול בישיבות 'הפלג' • מעייריב

פרוש מסכם את ההישג: תקציבי ענק ל"אומן ראש השנה" | העקיצה של מקלב לראש עיריית חריש, והנחת מזוזה ב"נחלת עפולה" | "האיחוד" הצרפתי? כך נראתה שבת הגיבוש בספסופה | מצמרר: עשרות שנים לפני פטירתה בר"ח אלול - נחשף המכתב המרגש | ישיבה ע"ש הגר"א דויטש והקצאה לישיבת אבי-עזרי: סיקור מפתיחת הזמן ב'פלג' (מעייריב)

שערי מולדובה

הדרך לאומן בשנים האחרונות, עוברת דרך השכנה מולדובה. כמו בימים ההם - כך בזמן הזה ורק סכומי עתק שמחליפים בעלות ועוברים לידיים גוייות, נפתחים השערים לחסידים העולים אומנה. השר לשעבר מאיר פרוש, מסכם בסיפוק את ההצלחה בתחילת הדרך שעוד נותרה ארוכה - בעיקר בגלל החשש ממעצרים.

מקלב חוגג את פרישת קשת

בביקור פתיחת זמן אלול בחריש, סיכם סגן השר לשעבר, וחבר הכנסת הנמרץ כיום , את המהפך שחווה חריש בימים אלו עם פרישתו המביכה של ראש העיר יצחק קשת שנחשב לעויין הדת והחרדים, והחלפתו בראש עיר אוהד. בהמשך, נסע מקלב לצפון מזרח הארץ, וביקר בעפולה, שם כובד בקביעת מזוזה בהיכל המחודש של ישיבת נחלת אברהם הידועה בכינויה "נחלת עפולה".

האיחוד הצרפתי

בחורי ישיבה צרפתים הלומדים בישראל, זכו לשבת גיבוש מרוממת בגליל העליון. אחרי תפילות בציון הרשב"י במירון, שבתו הבחורים הנרגשים ביישוב הפסטורלי כפר החושן המוכר ומפורסם לכל בשמו הישן והוותיק "ספסופה". כל הפרטים והתיעודים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מתחדש

במודיעין עילית  התקיים מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה חדשה בשם "בית אשר", על שמו של מנהיג הפלג הגאון רבי אשר דויטש זצ"ל. במקביל, ישיבת אבי עזרי בראשות הגאון רב יונה זלושינסקי ממנהיגי הפלג הירושלמי, והמשגיח רבי דוד מנחם שניידר - התחדשה במקום מרווח ומטופח ברחוב צפת בגבעה המערבית המצויה בפאתי העיר בני ברק.

