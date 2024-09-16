פרוש מסכם את ההישג: תקציבי ענק ל"אומן ראש השנה" | העקיצה של מקלב לראש עיריית חריש, והנחת מזוזה ב"נחלת עפולה" | "האיחוד" הצרפתי? כך נראתה שבת הגיבוש בספסופה | מצמרר: עשרות שנים לפני פטירתה בר"ח אלול - נחשף המכתב המרגש | ישיבה ע"ש הגר"א דויטש והקצאה לישיבת אבי-עזרי: סיקור מפתיחת הזמן ב'פלג' (מעייריב)
סיקור פוליטי נרחב על התנודות הפוליטיות בממשלה ובקואליציה וההשלכות על חוק הגיוס | החשיפה של גפני למשפחות החטופים בוועדת הכספים על ממשלת האחדות | מינוי חדש בישיבת אבי עזרי | אבל כבד: ראש הישיבה נפטר לאחר מחלה (מעייריב)