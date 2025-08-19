אסון הנחל והעלייה בתאונות הדרכים: הרשות החרדית במבצע הסברה

הקיץ האחרון היה מהקשים שידע הציבור החרדי: תאונות דרכים קטלניות, פציעות בטיולים ואסון הנחל המזעזע שבו נסחף למוות בחור ישיבה - הפכו את הבטיחות לנושא שבוער בכל בית חרדי.

עוד לפני שהסתיימו ימי בין הזמנים, נרשמה עלייה מדאיגה במספר התאונות שבהן היו מעורבים בני הציבור החרדי - הן בכבישים והן בטיולים. המקרה הקשה ביותר אירע בצפון, שם נסחף בחור ישיבה במי נחל ומצא את מותו, כאשר באירועים נוספים נפצעו מספר מטיילים חרדים באורח קשה.

הטרגדיות הללו הפכו לאזהרת אזהרות - והובילו את הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, להשקת קמפיין בטיחות חסר תקדים בהיקפו ובנוכחותו.

הנתונים שהצטברו בשנים האחרונות מראים על עלייה בשיעור המעורבות של הציבור החרדי בתאונות דרכים, במיוחד בתקופות עומס התנועה והטיולים. בבין הזמנים, כשעשרות אלפי משפחות יוצאות יחד לחופשות ולמסלולי טבע, הסכנה גדלה פי כמה. חוסר מודעות, היעדר הכנה מתאימה למסלול או אי הקפדה על חגירת חגורות בטיחות – כל אלו הפכו למרכיבים מסוכנים שעלולים לעלות בחיי אדם.

על רקע זה הושק מסע ההסברתי הגדול ביותר שנעשה אי פעם בציבור החרדי. המודעות והמסרים נפרסו בשלטי חוצות מרכזיים, בכלי התקשורת החרדיים, ובמוקדי ריכוז משפחתיים. הקמפיין חולק לשני מוקדים עיקריים:

בטיחות בדרכים: הקפדה על חגירת חגורות, עצירה מסודרת לריענון, תכנון מסלול הנסיעה מראש וכניסה ויציאה מהרכב רק מהצד הבטוח של המדרכה. ובטיחות בטבע: הימנעות מהליכה במסלולים לא מסומנים, איסור על קפיצה למקורות מים לא מוכרים, הצטיידות במים וציוד מתאים, והשארת פרטי מסלול למשפחה או חברים במקרה חירום.

המסרים נוסחו בשפה פשוטה, ברורה ומותאמת לציבור החרדי - מתוך הבנה שהסברה אפקטיבית חייבת לדבר ישירות לליבו של הקהל.

ח"כ אורי מקלב, שיזם והקים את הרשות החרדית כאשר מהלך זה התחיל עוד בתקופת כהונתו כסגן שר במשרד ראש הממשלה, אמר: "מדובר בפעילות חשובה ומצילת חיים. מניסיון העבר אנו יודעים שתקופת בין הזמנים היא מוקד מרכזי של סיכונים - בדרכים ובטיולים. בפעילות הסברתית זו עשינו מאמץ גדול והשקענו משאבים רבים, כדי להעלות את המודעות ולהטמיע את כללי הבטיחות והזהירות בקרב הציבור. אלו טרגדיות שניתן היה למנוע. החובה שלנו היא להציל חיים. כל מקרה כזה הוא קריאת השכמה לכולנו."

רועי אסף, ראש הרשות החרדית, הוסיף: "הקמפיין הזה הוא לא פעולה נקודתית - הוא חלק מתהליך עמוק שהחל עוד בכהונתו של סגן השר מקלב, וכעת אנו מביאים אותו לשיא. החלטנו להרים קמפיין בהיקפים חסרי תקדים, משום שאסור שנשלים עם מציאות שבה משפחות יוצאות לטייל ולא כולן חוזרות הביתה בשלום. הציבור החרדי חייב לקבל הנחיות מותאמות, בשפה שלו, עם דוגמאות שמדברות אליו. רק כך ניתן יהיה לשנות התנהגות ולהציל חיים."

בפעם הראשונה חברו הרשות החרדית אל רשות הטבע והגנים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשיתוף פעולה צמוד, כדי להנגיש את כללי הזהירות והבטיחות לציבור החרדי. מדובר בשילוב כוחות בין גורמי המדינה, אנשי מקצוע וקהילות מקומיות כאשר בכל הערים החרדיות שולבו פעילויות שטח ממשיות הממחישות לבני הנוער את נושא הזהירות בדרכים ומדרכים מנוסים של רשות הטבע והגנים קיבלו את פניהם של אלפי המטיילים בשמורות הטבע והגנים הלאומיים - שילוב שיצר מסרים חדים שהפכו לשיחת היום ברחובות הערים החרדיות.

במהלך ימי בין הזמנים הקמפיין בלט בכל פינה - בבתי הכנסת, במרכזי הקניות, ובתחנות האוטובוס. הציבור נחשף אליו בהיקפים נרחבים, ותגובות רבות שהגיעו לרשות החרדית מעידות כי ההורים והמשפחות לקחו את המסרים ללבם.

ברשות החרדית מציינים כי מדובר בהמשכו של מהלך ארוך טווח: לא עוד פעולה נקודתית סביב בין הזמנים בלבד, אלא מהלך שנועד לבנות תרבות של זהירות, הקפדה וערבות הדדית בציבור החרדי.